РНБО нарахувала в Україні 86 олігархів: готується створити реєстр, — Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив про "важливу нараду" відомства та пообіцяв "очистити країну від олігархічного впливу".

Наразі близько 86 громадян України мають ознаки, за якими їх можна включити до Реєстру олігархів. Рада національної безпеки та оборони провела нараду, на якій обговорювали питання формування та ведення такого списку. Про це у своєму Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Важлива нарада. Обговорили питання основних етапів формування та ведення Реєстру олігархів. Наразі під ознаки, визначені Законом, підпадають орієнтовно 86 осіб. Крок за кроком послідовно очистимо країну від олігархічного впливу", — йдеться у твіті Данілова.

Секретар РНБО додав, що закон про "деолігархізацію" почав діяти з 7 травня цього року, а рішенням відомства від 29 червня, введеним у дію президентом, затверджено положення про формування Реєстру олігархів (осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті).

Учасники наради обговорили основні етапи ведення Реєстру олігархів та проблемні питання, пов'язані з реалізацією закону. За підсумками зустрічі Кабінет міністрів, Антимонопольний комітет, Служба безпеки та Національний банк отримали низку доручень.

Участь у зустрічі взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюска, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк, а також чиновники Апарату.

[ + – ] Нарада РНБО

Нагадаємо, згідно із "законом про деолігархізацію", олігархом є особа, яка відповідає щонайменше трьом із таких критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (2 млрд 270 млн).

Людині, яка потрапила до реєстру олігархів, заборонять фінансувати партії, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати політичну агітацію.

Наприкінці грудня минулого року, за два місяці до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, секретар РНБО Данілов стверджував, що перші імена з'являться з Реєстру олігархів до 25 травня, проте цього так і не сталося.

11 липня український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що прийняв "вимушене рішення" про вихід його інвестиційної компанії SCM із медійного бізнесу у зв'язку з дією "закону про деолігархізацію". 12 липня ЗМІ Ахметова припинили роботу. 14 липня його медіагрупа "Україна" подала заявку до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з метою анулювання ліцензій. Її розглянуть упродовж 15 днів.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, Ахметов після виходу з медіабізнесу більше не може вважатися олігархом, згідно з чинним законодавством. У січні цього року глава Мін'юсту зазначив, що під визначення олігарха потрапляє бізнесмен Ігор Коломойський.

У листопаді минулого року стало відомо, що через "антиолігархічний" закон акції своїх телеканалів продав п'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.