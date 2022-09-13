Генерал и политика: почему Залужный и Зеленский не конкуренты

Благодаря успешному руководству обороной Украины и недавнему контрнаступлению на Харьковщине и Луганщине главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завоевал расположение украинцев и поддержку западных партнеров. В то же время эта популярность стала поводом для разговоров о "политической конкуренции".

Без комментариев для медиа

До недавнего времени генерал Валерий Залужный пытался быть непубличной персоной. Он редко давал интервью (за шесть месяцев полномасштабного вторжения — вообще ни одного), и не часто появлялся на пресс-конференциях. С 27 июля 2021 года, когда командующий Оперативного командования "Север" был назначен на должность главнокомандующего ВСУ, о Залужном говорили как о военном нового образца, человеке, далеком от политики.

При этом политологи отмечают, что за год популярность главкома существенно возросла – в Украине и в мире его уже давно перестали воспринимать, как исключительно военного: британский журнал Time включил Залужного в список 100 самых влиятельных людей мира, а американское издание Politico опубликовало материал о Залужном, отметив, что он герой, "железный генерал", который станет легендарной фигурой в истории Украины.

[ + – ] За шесть месяцев полномасштабного вторжения Валерий Залужный не дал ни одного интервью и не часто появлялся на пресс-конференциях Фото: Getty Images

В Украине в последние дни даже шутят: у главкома уже 102% поддержки. И это неслучайно, ведь, как отмечают эксперты, генералу действительно удалось составить удачный план стратегической обороны. Кроме того, Залужный – один из тех немногих людей, у кого нет явных критиков – его поддерживают как во власти, так и в оппозиции.

И вот 8 сентября Валерий Залужный (в соавторстве с бывшим командующим десантно-штурмовых войск, а ныне первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, народным депутатом от "Европейской солидарности" Михаилом Забродским) написал аналитическую статью "Перспективы обеспечения военной кампании 2023: украинский взгляд". Ее опубликовал государственный ресурс "Укринформ". Статья вызвала резонанс как в Украине, так и за ее пределами, ведь это — фактически первое выступление главкома Залужного с начала войны и его прогноз.

"Это ответственная работа с гражданами, которые хотят знать правду", – так о материале говорит военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он называет статью Залужного сильной.

Главная ее идея: победа требует в разы больше всего – денег, оружия, усилий. Генералы говорят: война не закончится сейчас, а продолжится в 2023 году. Россия постарается продвинуться по основным направлениям: выйти на админграницы Донецкой области, захватить Запорожье, Днепр, Николаев, Одессу, а также Киев, может наступать со стороны Беларуси. Кремль не прекратит практику ракетных ударов. И чтобы положительно решить исход войны для Украины, отражать ракетные удары, Запад должен помочь Украине оружием и содействием в переоснащении ВСУ.

"Чтобы достичь существенного перелома в борьбе с Россией, необходимо иметь ракеты средней дальности", – уточняет Мусиенко.

Кроме того, войну должны наконец-то почувствовать граждане РФ, находясь у себя в стране.

"Задача ВСУ на 2023 год – сделать для россиян эти ощущения более острыми, натуральными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", – поясняет Залужный.

Стоит заметить, что уже на следующий день после этих слов стало известно: украинская армия перешла в контрнаступление на Харьковщине, освобождая один населенный пункт за другим. И когда на сайте Генштаба появилась официальная информация, что часть российских военных оказались в котле в Изюме, соцсети запестрели картинками: Залужный стоит над кипящим котелком с россиянами, подбрасывая в него сухофрукты.

[ + – ] "Изюмский котел": Залужный стоит над кипящим котелком с россиянами, подбрасывая в него сухофрукты Фото: Соцсети

Общение напрямую

Политтехнолог Виктор Бобыренко, который за несколько лет до победы на выборах Владимира Зеленского назвал нынешнего гаранта президентом, сейчас наблюдает за словами и действиями Валерия Залужного.

"Когда я узнал, что такая статья готовится, был удивлен, приятно удивлен, – уточняет Бобыренко. – Формат статьи очень правильный, она профессиональная и необходимая. Одно дело, когда о войне говорит Арестович (советник Офиса президента Алексей Арестович. – Ред.), другое – главком Залужный. Залужный сказал: война надолго, мы будем с ней зимовать. И это главный посыл обществу. Потому что, как известно, в обществе есть завышенные ожидания, ура-настроения не только в Телеграмм-каналах, но и в телеэфирах. Они создают несколько путанное представление о ходе войны и будущей победе. Забродский и Залужный говорят о стратегии и тактике войны, объясняют в общем и в целом".

В статье есть и посыл союзникам (она появилась накануне пятой встречи министров обороны в формате Рамштайн), и даже россиянам (как после оказалось, накануне масштабного контрнаступления). Можно предположить, материал читали с карандашиком и делали выводы.

По мнению российского публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, может показаться, что соавторы материала – министр обороны США Ллойд Остин и начальник штаба армии США Марк Милли, с которыми Залужный, как известно, напрямую общается о ходе поставок вооружения, боеприпасов и техники в Украину.

"Эта статья должна помочь им бороться за помощь Украине", – говорит Пионтковский.

К слову, уже накануне публикации появилось заявление Пентагона, который пообещал разработать подробный анализ и план поддержки украинской армии в средней и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания войны с Россией. Как пишет CNN, по словам трех чиновников из сферы обороны, эту миссию возглавляет Марк Милли.

Без политических амбиций

"Статья – это сигнал и украинским политикам. Мы же понимаем, что Валерий Залужный в команде президента, а Михаил Забродский – во фракции ЕС, в оппозиции к нынешней власти, и их объединила статья. Могу предположить, что этот факт вызвал ревность в Офисе президента. Там уже несколько месяцев обращают пристальное внимание на общественный авторитет главнокомандующего ВСУ", – замечает Бобыренко. Он напоминает, что разговоры о так называемой политической конкуренции между президентом Зеленским и генералом Залужным появились несколько месяцев назад, но не имеют никаких прямых подтверждений.

Даже наоборот – Залужный, которому социологи вдруг стали прогнозировать карьеру публичного деятеля, принципиально не вмешивается в политику. Так было год назад – в сентябре 2022 года в интервью он говорил: "Я военный человек, настоящий военный, таким себя считаю. Я ничего больше не люблю делать, кроме как служить", так остается и сейчас.

[ + – ] Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принципиально не вмешивается в политику Фото: Getty Images

"Залужный и Забродский – успешные военачальники нового времени. Когда писали этот материал, как патриоты в первую очередь думали об Украине, а не о собственных политических проектах и перспективах. Знаю, что Забродский от партии не скрывал, что готовится совместная статья с Залужным, но ни у кого разрешения в политсиле не спрашивал. Да и Залужному на данном этапе достаточно того, что он уже в истории Украины на уровне с Мазепой, Бандерой, Петлюрой. Нужно ли ему для большей славы стать президентом? Не факт. Возможно, сейчас он реально не хочет быть политиком, а хочет быть исключительно военным", – продолжает политтехнолог.

Не только Бобыренко, но и другие эксперты в разговорах с Фокусом отмечали ранее, что в Офисе президента не совсем хладнокровно относятся к популярности Залужного. И так длится уже несколько месяцев. Пожалуй, с того времени как главком заявил о создании своего благотворительного фонда "Ми переможемо" для координации действий международных и украинских волонтеров. Мол, фонд может стать базой для создания Залужным своей политической силы. И даже больше, украинские медиа говорили, что может дойти и до увольнения (перевода на другую должность, например — министра обороны). Причина – результаты закрытой социологии, согласно которой Залужный – единственный человек в украинской политике, который теоретически способен бросить вызов на гипотетических президентских выборах Владимиру Зеленскому.

Важно

Если Зеленский не пойдет на второй срок. Насколько реальны амбиции Арестовича, Ермака и Залужного

Но отсутствие политических амбиций у Залужного сегодня не означает, что они не могут появиться завтра. Например, после отставки. Сейчас такое почти невозможно – даже если в Офисе президента захотят снять Залужного, вряд ли решатся на такой шаг без поддержки иностранных партнеров. А мы уже говорили, что они доверяют и верят в Залужного.

"Но спустя время, возможно. Как правило, герои войны становятся политиками. На примере Забродского мы видим, что списанные генералы идут в политику. И эта тенденция характерна не только для Украины, но и для других стран, которые воевали. Мы знаем примеры военных в политике – начиная с Наполеона и заканчивая Эйзенхауэром. И это были удачные примеры. Ясно, что Залужного придется усиливать экономистами, дипломатами, чтобы пускать во власть", — говорит Бобыренко. Он предсказывает: в Офисе президента тем или иным способом будут стопорить все попытки Залужного пойти в политику, потому что политсила, которую возглавит Залужный, будет или на первом, или на втором месте после пропрезидентской партии "Слуга народа".

Сегодня в Офисе президента отрицают, что проводили какие-то закрытые соцопросы, и говорят, что популярность Залужного их вообще не волнует. Об этом в интервью журналистам заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"У Залужного и Зеленского отличные рабочие отношения", – и ранее говорил он. Подоляк предполагает: в раскачку ситуации вокруг Залужного включились российские спецслужбы.

Об этом же говорит и военнослужащий, известный блогер Валерий Маркус: "Украина сражается с Россией и на военном, и дипломатическом уровнях. Поэтому Залужный своей деятельностью дополняет рейтинг Зеленского, и наоборот. Если кто-либо из них пойдет в открытый конфликт друг с другом – урон понесут оба государственных института, причем катастрофически. Это настолько очевидно, что я уверен в понимании последствий обеими сторонами. Поэтому я не верю, что кто-либо из них желает этого конфликта или рассматривает подобную возможность".

На фронте продолжается украинское контрнаступление. Главком ВСУ каждый день сообщает об освобождении новых населенных пунктов. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся", – говорит Залужный. С начала сентября под контроль Украины возвращено более 3000 кв. км.

Важно