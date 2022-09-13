Генерал і політика: чому Залужний і Зеленський не конкуренти

Завдяки успішному керівництву обороною України та нещодавньому контрнаступу на Харківщині та Луганщині головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний завоював прихильність українців та підтримку західних партнерів. Водночас ця популярність стала приводом для розмов про "політичну конкуренцію".

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Донедавна генерал Валерій Залужний намагався бути непублічною персоною. Він рідко давав інтерв'ю (за шість місяців повномасштабного вторгнення — взагалі жодного) і нечасто з'являвся на пресконференціях. З 27 липня 2021 року, коли командувач Оперативного командування "Північ" був призначений на посаду головнокомандувача ЗСУ, про Залужного говорили як про військового нового зразка, людину, далеку від політики.

Водночас політологи зазначають, що за рік популярність головкома суттєво зросла — в Україні та у світі його вже давно перестали сприймати як виключно військового: британський журнал Time включив Залужного до списку 100 найвпливовіших людей світу, а американське видання Politico опублікувало матеріал про Залужного, зазначивши, що він герой, "залізний генерал", який стане легендарною фігурою в історії України.

[ + – ] За шість місяців повномасштабного вторгнення Валерій Залужний не дав жодного інтерв'ю та нечасто з'являвся на пресконференціях Фото: Getty Images

В Україні останніми днями навіть жартують: головком уже має 102% підтримки. І це невипадково, адже, як зазначають експерти, генералу справді вдалося скласти вдалий план стратегічної оборони. Крім того, Залужний — один із тих небагатьох людей, хто не має явних критиків — його підтримують як у владі, так і в опозиції.

І ось 8 вересня Валерій Залужний (у співавторстві з колишнім командувачем десантно-штурмових військ, а нині першим заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, народним депутатом від "Європейської солідарності" Михайлом Забродським) написав аналітичну статтю "Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023: український погляд". Її опублікував державний ресурс "Укрінформ". Стаття викликала резонанс як в Україні, так і за її межами, адже це фактично перший виступ головкома Залужного з початку війни та його прогноз.

"Це відповідальна робота з громадянами, які хочуть знати правду", — так про матеріал каже військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він називає статтю Залужного сильною.

Головна її ідея: перемога вимагає в рази більше всього — грошей, зброї, зусиль. Генерали кажуть: війна не закінчиться зараз, а продовжиться у 2023 році. Росія намагатиметься просунутися на основних напрямках: вийти на адмінкордони Донецької області, захопити Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Одесу, а також Київ, може наступати з боку Білорусі. Кремль не припинить практики ракетних ударів. І щоб позитивно вирішити результат війни для України, відбивати ракетні удари, Захід має допомогти Україні зброєю та сприянням у переоснащенні ЗСУ.

"Щоб досягти суттєвого перелому у боротьбі з Росією, необхідно мати ракети середньої дальності", — уточнює Мусієнко.

Крім того, війну повинні нарешті відчути громадяни РФ, перебуваючи у себе в країні.

"Завдання ЗСУ на 2023 рік — зробити для росіян ці відчуття гострішими, натуральнішими і цілком відчутними, незважаючи на значну відстань до цілей", — пояснює Залужний.

Варто зауважити, що вже наступного дня після цих слів стало відомо: українська армія перейшла у контрнаступ на Харківщині, звільняючи один населений пункт за іншим. І коли на сайті Генштабу з'явилася офіційна інформація, що частина російських військових опинилися в котлі в Ізюмі, соцмережі замайоріли картинками: Залужний стоїть над киплячим казанком з росіянами, підкидаючи в нього сухофрукти.

[ + – ] "Ізюмський котел": Залужний стоїть над киплячим казанком з росіянами, підкидаючи в нього сухофрукти Фото: Соцсети

Спілкування напряму

Політтехнолог Віктор Бобиренко, який за кілька років до перемоги на виборах Володимира Зеленського назвав нинішнього гаранта президентом, зараз спостерігає за словами та діями Валерія Залужного.

"Коли я дізнався, що така стаття готується, був здивований, приємно здивований, — уточнює Бобиренко. — Формат статті дуже правильний, вона професійна та необхідна. Одна справа, коли про війну говорить Арестович (радник Офісу президента Олексій Арестович. — Ред.), інша — головком Залужний. Залужний сказав: війна надовго, ми будемо з нею зимувати. І це головний посил суспільству. Тому що, як відомо, в суспільстві є завищені очікування, ура-настрої не тільки в Телеграм-каналах, а й у телеефірах. Вони створюють дещо плутанне уявлення про хід війни та майбутню перемогу. Забродський та Залужний говорять про стратегію і тактику війни, пояснюють загалом і в цілому".

У статті є і посил союзникам (вона з'явилася напередодні п'ятої зустрічі міністрів оборони у форматі Рамштайн), і навіть росіянам (як згодом виявилося, напередодні масштабного контрнаступу). Можна припустити, що матеріал читали з олівцем і робили висновки.

На думку російського публіциста з Вашингтона Андрія Піонтковського, може здатися, що співавтори матеріалу — міністр оборони США Ллойд Остін та начальник штабу армії США Марк Міллі, з якими Залужний, як відомо, безпосередньо спілкується про хід постачання озброєння, боєприпасів та техніки в Україну.

"Ця стаття має допомогти їм боротися за допомогу Україні", — каже Піонтковський.

До речі, вже напередодні публікації з'явилася заява Пентагону, який пообіцяв розробити докладний аналіз та план підтримки української армії в середній та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з Росією. Як пише CNN, за словами трьох чиновників із сфери оборони, цю місію очолює Марк Міллі.

Без політичних амбіцій

"Стаття — це сигнал і українським політикам. Ми ж розуміємо, що Валерій Залужний у команді президента, а Михайло Забродський — у фракції ЄС, в опозиції до нинішньої влади, і їх об'єднала стаття. Можу припустити, що цей факт викликав ревнощі в Офісі президента. Там уже кілька місяців звертають пильну увагу на громадський авторитет головнокомандувача ЗСУ", — зауважує Бобиренко. Він нагадує, що розмови про так звану політичну конкуренцію між президентом Зеленським та генералом Залужним з'явилися кілька місяців тому, але не мають жодних прямих підтверджень.

Навіть навпаки — Залужний, якому соціологи раптом почали прогнозувати кар'єру громадського діяча, не втручається у політику. Так було рік тому — у вересні 2022 року в інтерв'ю він казав: "Я військова людина, справжній військовий, таким вважаю себе. Я нічого більше не люблю робити, окрім як служити", — так залишається й зараз.

[ + – ] Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний принципово не втручається в політику Фото: Getty Images

"Залужний і Забродський — успішні воєначальники нового часу. Коли писали цей матеріал, як патріоти в першу чергу думали про Україну, а не про власні політичні проєкти та перспективи. Знаю, що Забродський від партії не приховував, що готується спільна стаття із Залужним, але ні в кого дозволу в політсилі не питав, та й Залужному на даному етапі достатньо того, що він уже в історії України на рівні з Мазепою, Бандерою, Петлюрою. Чи потрібно йому для більшої слави стати президентом? Не факт. Можливо, зараз він справді не хоче бути політиком, а хоче бути виключно військовим", — продовжує політтехнолог.

Не лише Бобиренко, а й інші експерти в розмовах із Фокусом зазначали раніше, що в Офісі президента не зовсім холоднокровно ставляться до популярності Залужного. І так триває вже кілька місяців. Мабуть, відколи головком заявив про створення свого благодійного фонду "Ми переможемо" для координації дій міжнародних та українських волонтерів. Мовляв, фонд може стати базою для створення Залужним своєї політичної сили. І навіть більше, українські медіа говорили, що може дійти і до звільнення (переведення на іншу посаду, наприклад, міністра оборони). Причина — результати закритої соціології, згідно з якою Залужний — єдина людина в українській політиці, яка теоретично здатна кинути виклик на гіпотетичних президентських виборах Володимиру Зеленському.

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Але відсутність політичних амбіцій у Залужного сьогодні не означає, що вони не можуть з'явитися завтра. Наприклад, після відставки. Зараз таке майже неможливе — навіть якщо в Офісі президента захочуть зняти Залужного, навряд чи зважаться на такий крок без підтримки іноземних партнерів. А ми вже казали, що вони довіряють і вірять у Залужного.

"Але згодом — можливо. Зазвичай, герої війни стають політиками. На прикладі Забродського ми бачимо, що списані генерали йдуть у політику. І ця тенденція характерна не лише для України, а й для інших країн, які воювали. Ми знаємо приклади військових у політиці — починаючи з Наполеона і закінчуючи Ейзенхауером. І це були вдалі приклади. Зрозуміло, що Залужного доведеться посилювати економістами, дипломатами, щоби пускати у владу", — каже Бобиренко. Він передбачає: в Офісі президента в той чи інший спосіб стопоритимуть усі спроби Залужного піти в політику, бо політсила, яку очолить Залужний, буде або на першому, або на другому місці після пропрезидентської партії "Слуга народу".

Сьогодні в Офісі президента заперечують, що проводили якісь закриті соцопитування, і кажуть, що популярність Залужного їх взагалі не хвилює. Про це в інтерв'ю журналістам заявляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"У Залужного та Зеленського чудові робочі стосунки", — і раніше говорив він. Подоляк припускає: до розгойдування ситуації навколо Залужного включилися російські спецслужби.

Про це ж говорить і військовослужбовець, відомий блогер Валерій Маркус: "Україна бореться з Росією і на військовому, і на дипломатичному рівнях. Тому Залужний своєю діяльністю доповнює рейтинг Зеленського, і навпаки. Якщо хтось із них піде у відкритий конфлікт один з одним — шкоди зазнають обидва державні інститути, причому катастрофічної. Це настільки очевидно, що я впевнений у розумінні наслідків обома сторонами. Тому я не вірю, що хтось із них бажає цього конфлікту або розглядає таку можливість".

На фронті продовжується український контрнаступ. Головком ЗСУ щодня повідомляє про звільнення нових населених пунктів. "Нам дуже важко, але ми просуваємося", — каже Залужний. З початку вересня під контроль України повернуто понад 3000 кв. км.

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