Якщо Зеленський не піде на другий термін. Наскільки реальні амбіції Арестовича, Єрмака та Залужного

У політичних колах дедалі активніше обговорюють, хто буде після Зеленського чи хтось його може замінити. При цьому сам чинний президент іти не збирається.

"Мені зателефонували із соціологічної компанії "Рейтинг" із соцопитуванням і повернули до реальності, — каже Ольга Решетилова, координаторка Медійної ініціативи за права людини. — Як мінімум, я здивувалася, що Арестович включений до політичних рейтингів, і мене запитали, чи проголосувала б я за його на президентських виборах. У списку топових політиків був і Залужний. Іще запитали, чи вірю я в конфлікт між Залужним та Єрмаком. Був ще блок питань, присвячений особисто голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Наприклад, його особистим якостям, таким, як оцінка його дипломатичних компетенцій, лідерства, моєї думки щодо його зв'язків з Росією і на кого ці зв'язки працюють".

Решетилова зазначає, мовляв, рада, що навіть у стані активної війни люди мають час займатися політикою. "Щоправда, не дуже рада рівню. Але ми змогли зберегти державу, в якій ця політика існує".

За останні пів року політичний рельєф в Україні суттєво змінився. Якщо раніше у рейтингах були прізвища досвідчених і добре відомих політиків, то сьогодні у списку з'явилися імена тих, хто з екранів телевізорів говорить про війну. Серед них начальник Генштабу Валерій Залужний, радник голови Офісу президента Олексій Арестович і сам голова Офісу Андрій Єрмак.

"Представники влади то анонсують контрнаступ, то називають терміни закінчення війни, і тим самим створюють враження, що перемоги вже майже досягнуто, залишилося лише трохи попрацювати, — зауважує у розмові з Фокусом політтехнолог Олександр Кочетков. — І тому необхідно думати про майбутнє: яким чином залишитися при владі, щоб скористатися результатами цієї перемоги. Тому є думки про вибори. Відбувається деяка реанімація політичного процесу як такого. Тому ми й спостерігаємо низку опитувань різних компаній, зокрема на замовлення Офісу президента".

Крім опитувань, соціологи проводять і закриті фокус-групи, щоб зрозуміти, про що думають громадяни, на чому може бути заснований їхній вибір.

Олексій Арестович: "Якщо Зеленський не піде на другий термін"

"Піду. Я хочу подивитися, як це буде", — так в одному з інтерв'ю сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович про перспективи балотуватись у президенти.

"Це можливість зіграти у найцікавішу гру у своєму житті, закрити якісь комплекси, рани і все інше", — уточнив радник. І зауважив, що він, згідно з соцопитуваннями, — друга за популярністю людина у країні.

Про які соцопитування може йтися, Арестович не сказав, але, можливо, мають на увазі спільне дослідження Національного демократичного інституту США та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). За даними, у списку політиків, яким довіряють українці, на першому місці президент Володимир Зеленський, на другому — Олексій Арестович, третій — мер Києва Віталій Кличко. Тут же ще один радник Офісу президента Михайло Подоляк — на шостому місці, і генерал Залужний — на сьомому.

При цьому Олексій Арестович каже, що може балотуватися в президенти лише за однієї умови: якщо чинний президент Володимир Зеленський з якихось причин не піде на другий термін.

"І Арестович, насправді, не переходитиме Зеленському дорогу. Він може прийти в політику і бути спікером", — каже Фокусу експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

[ + – ] Радник глави Офісу президента Олексій Арестович

"Арештович — частина команди президента. Його заява про президентські амбіції двадцять разів узгоджена з Єрмаком, — продовжує Кочетков. — І це підготовка до того, що раптом Зеленський настільки втомиться, що йому не захочеться йти на другий термін. А Зеленський реально дуже втомлюється від напруги. І він не дуже до такого звик. Тому щоб зберегти зв'язок, послідовність, можуть згадувати прізвища Арестовича, Подоляка і навіть волонтера Сергія Притули. Вони всі влаштовують Офіс президента — можуть зберігати владу, підходи, перехопити електорат Зеленського".

При цьому всіх експертів називають досить медійними, готовими говорити із суспільством, а суспільство готове до них прислухатися. Але чи надовго? Наприклад, Арестовича часто називають "заспокійливим для країни". Якщо заспокоювати не доведеться, то й потреба у ньому зникне. Тоді може зникнути й Арестович.

Як варіант, Арестович міг би стати лідером політичного проєкту Банкової, який був би цікавим для колишнього проросійського електорату.

До того ж в Офісі президента розуміють, що відпускати Арестовича у самостійне плавання ризиковано — хто знає, а раптом він вирішить зіграти на виборах проти Зеленського. Можливо, він і не виграє, але забере якусь кількість голосів.

Андрій Єрмак: "Має резонувати із Зеленським"

"Те, що Єрмак з'явився в рейтингах — заслуга тих, хто хоче висловити йому своє захоплення, щоб він це почув, і йому було приємно, — припускає політтехнолог Кочетков. — Але насправді всі розуміють, що ні з політичного, ні з політтехнологічного, ні з іміджевого боку у нього шансів немає".

[ + – ] Глава Офісу президента Андрій Єрмак Фото: Офіс президента

За умови присутності Володимира Зеленського в політичному полі голова Офісу президента Андрій Єрмак досить впливова постать — він організовує та кристалізує всі наміри і бажання президента, фактично доповнює Зеленського.

"Але прибираємо Зеленського, і про Єрмака теж можна не почути. Хто може сказати, яка у Єрмака команда однодумців? Немає такої. Тому що він думає про те, про що і Зеленський. Єрмак — не ідеолог. Якщо він хоче йти в політику, то йому треба це робити іншим шляхом: повністю резонувати із Зеленським, створювати власний політичний імідж. Чи хоче він цього — питання. А от у тіні Зеленського він зможе пробути досить довго”, — каже експерт.

Хоча експерти згадують випадок, коли президентом США після Рональда Рейгана став його віцепрезидент Джордж Буш-старший. Але з іншого боку звертають увагу на досить неприємний бекграунд Андрія Єрмака, який з'явився у згаданому раніше опитуванні — потенційні зв'язки з Росією.

Валерій Залужний: "його підтримують виважені "порохоботи"

Несподівано у рейтингах з'явилося і прізвище Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Його називають "залізним генералом", "історичною фігурою" і просто одним із найвпливовіших українців. Причому не лише в Україні, а й на рівні міжнародних партнерів.

[ + – ] Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

"Залужного активно підтримують ті, хто відразу не сприйняв Зеленського. У ньому вони бачать деяку альтернативу. Серед них зважені "порохоботи", — каже Кочетков. Він зауважує, що ті, хто в медійному просторі розкручують образ Залужного як альтернативного кандидата, шкодять йому, тому що Офіс президента стурбований таким зростанням популярності начальника генерального штабу".

Ще навесні в Офісі президента зауважили, що популярність Залужного зростає, а в середині літа фахівці допустили: Зеленський може розглядати головнокомандувача ЗСУ як потенційного конкурента.

В Офісі президента поспішили зазначити: усі на своїх місцях, у кожного своя зона відповідальності, конфлікту між Зеленським та Залужним немає — його намагаються штучно створити недоброзичливці. Крім того, можна помітити, як російські пабліки активно обговорюють Залужного як "можливого наступника Зеленського".

Насправді, Залужний, за оцінками експертів, не має політичних амбіцій. Його повністю влаштовує ситуація. Він доволі прагматичний: вважає, що перемоги немає, і до неї ще йти важким шляхом.

"Я нічого більше не люблю робити, окрім як служити", — зазначав раніше Залужний.

Володимир Зеленський: "Немає бажання йти"

"І так все знаю, без опитувань, якби вибори відбулися завтра, Зеленський виграв би їх у будь-якого суперника у першому турі. Але вибори будуть у 2024-му, і яка ситуація буде з війною на той час, не знає ніхто", — каже Віктор Бобиренко.

Нині можна говорити, що подібні опитування під час війни — це і тестування суспільства, промацування настроїв, демонстрація, що альтернатив немає, а ще відповідь на запит самого суспільства. Окрім війни українців цікавлять питання майбутнього опалювального сезону, зростання цін, податків. Тому в Офісі президента і можуть думати, що настав час займатися політичним процесом, відповідати на питання суспільства, пересувати чиновників по горизонталі. Тому що суспільство задоволене діями Зеленського, успіхами армії, але парламентом та Кабміном — не зовсім.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський

Крім того, у самого Володимира Зеленського немає бажання йти — він зараз перебуває в гущі подій, готовий розвиватися. Вже зараз політологи кажуть: з великою ймовірністю Зеленський піде на другий термін. Але знов-таки багато залежатиме від ситуації на фронті. Якщо люди вийдуть із відчуттям перемоги та підтримки головнокомандувача, то його рейтинг зміцниться.

"Все залежить від того, якою буде наша перемога. Якщо повна, із поверненням Криму та Донбасу, то Зеленського нічого не може зупинити. Уявіть собі: ми переможемо, і Зеленський стоятиме біля зруйнованого "Керченського мосту"... У цьому випадку Зеленський зможе не тільки бути обраним вдруге, а й змінити потім Конституцію так, як він вважатиме за потрібне", — каже Бобиренко.

Якщо українці дізнаються про втрати і ця інформація шокує, то рейтинг Зеленського просяде, тоді розвиток ситуації прогнозувати складно. Якщо рейтинг Зеленського буде просідати, то й підтримки такої кандидатури як Андрій Єрмак теж не буде — як би там не було, він асоціюється із Зеленським. Найімовірніше, це стосується й інших соратників президента.

Українська політика зараз не та. У ній немає суперництва у класичному розумінні. Опозиція в особі Петра Порошенка дала простір для дій Зеленському, а рейтинги проросійських політиків дорівнюють нулю — їхні представники або виїхали з України, або мовчать, або заарештовані. Влада на місцях, мери, підтримують більшість керівників областей, призначених президентом. І доки так триватиме, країна може зосередитися на відбитті збройної агресії РФ.