Зеленський, Арестович і Кличко: яким політикам симпатизують українці (інфографіка)

Згідно з опитуванням КМІС, президентові України довіряє більшість респондентів. П'ятий глава держави Петро Порошенко та лідер забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко опинилися на останніх рядках рейтингу.

Президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу Президента Олексій Арестович і мер Києва Віталій Кличко стали лідерами довіри українців. Про це йдеться в результатах спільного соцопитування Національного демократичного інституту США та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Симпатію до Зеленського відчувають 88%, до Арестовича — 65%, а до Кличка — 63% опитаних. Четверте місце посів волонтер і шоумен Сергій Притула з 62%. Після нього в рейтингу йде голова Кабміну Денис Шмигаль (56%).

У середині рейтингу — ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (43%) і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (37%).

[ + – ] Лідером довіри став Володимир Зеленський, на останньому місці — Юрій Бойко

Найменше українці довіряють лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко (21%), голові "Євросолідарності" Петру Порошенку (19%) та голові депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрію Бойку (13%).

Рейтинг КМІС — яким партіям вірять українці

Найбільша довіра респондентів серед партій у "Слуги народу" — 46%. Друге місце посіла політсила Сергія Притули — їй довіряють 32%, партія "УДАР Віталія Кличка" на 3 місці з 31% підтримки.

[ + – ] Найменше довіряють партії Юрія Бойка

Найменше довіру викликала партія "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка (6%).

Соціологи опитували людей віком від 18 років у телефонному режимі з 2-го по 11 травня. Усього провели понад 2,5 тисячі інтерв'ю. Тимчасово окуповані Крим і "Л/ДНР" виключили з вибірки. Ті, хто проживає на територіях, захоплених після початку повномасштабного вторгнення РФ, брали участь в опитуванні, якщо почувалися в достатній безпеці.

Випадкова похибка дослідження не перевищує 2,2%. Соцопитування влаштували за фінансової підтримки USAID, Швеції, Міністерства закордонних у справах співдружності й розвитку Великобританії та Міністерства міжнародних справ Канади. Польові роботи проводив КМІС.

Нагадаємо, що більшість українців не схвалює ідею територіальних поступок Москві. 89% опитаних вважають, що війна має закінчитися деокупацією всіх територій, включаючи Донбас і Крим.

Крім цього, 85% росіян, що проживають в Україні, і 90% російськомовних українців говорять про відсутність утисків російської мови в країні.