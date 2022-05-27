Понад 85% російськомовних українців не зазнавали утисків через російську мову, — КМІС (фото)

У ході дослідження також не менше 85% громадян заявили, що поділяють проукраїнську думку у війні проти Росії.

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85% етнічних росіян і 90% російськомовних українців стверджують, що в Україні немає утисків через російську мову. Про це свідчать результати нового соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Для дослідження соціологи виділили 8 пар тверджень, які описують різні аспекти повномасштабної війни Росії проти України. Одна з фраз відповідала проросійському погляду, а друга — проукраїнському. Опитаний респондент, за даними КМІС, мав обрати одне твердження та пояснити, наскільки він із ним погоджується.

У 7 з 8 випадків не менше 85% громадян заявляли, що поділяють проукраїнську думку щодо війни з РФ, а не більше 8-9% — проросійську.

"Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення — так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних українців — і що Україна має свою довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" утворенням радянської влади), що західні держави не хотіли та не провокували Україну на війну проти РФ, що думки про "нацистів" у владі України вигадка, що війна почалася через прагнення РФ підкорити Україну", — наводить КМІС результати нового дослідження.

[ + – ] Понад 85% російськомовних українців не зазнавали утисків через російську мову

Крім того, як зазначає КМІС, серед респондентів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, 81% громадян повністю або переважно дотримуються проукраїнської позиції. Практично всі опитані учасники дослідження, які після 24 лютого виїхали з непідконтрольних Києву територій, також підтримують Україну в повномасштабній війні з Росією.

[ + – ] Понад 85% російськомовних українців не зазнавали утисків через російську мову [ + – ] Понад 85% російськомовних українців не зазнавали утисків через російську мову

Соціологічне опитування КМІС було проведено в період із 19 по 24 травня, під час якого методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки телефонних номерів опитали 2009 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка такої вибірки за стандартних обставин, за даними експертів, не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — близьких до 25%, 1,5% — близьких до 10%, 1,1% — близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше КМІС з'ясував, що 92% українців негативно ставляться до Російської Федерації. Кожен другий опитаний респондент зізнався, що вторгнення ЗС РФ викликає в нього гнів і ненависть, а кожен третій відчуває страх і тривожність.

Також повідомлялося, що 82% українців не готові йти на територіальні поступки для припинення повномасштабної війни. Дослідження КМІС показало, що лише 10% опитаних громадян допускають відмову від якихось регіонів України в обмін на завершення конфлікту з РФ.