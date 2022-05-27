Более 85% русскоязычных украинцев не испытывали притеснение по русскому языку, — КМИС (фото)

В ходе исследования также не менее 85% граждан заявили, что занимают проукраинскую точку зрения в войне против России.

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85% этнических россиян и 90% русскоязычных украинцев утверждают, что в Украине нет притеснений по русскому языку. Об этом свидетельствуют результаты нового соцопроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии.

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Для проведения исследования социологи выделили 8 пар утверждений, которые описывают различные аспекты полномасштабной войны России против Украины. Одна из фраз соответствовала пророссийской точке зрения, а вторая — проукраинской. Опрошенный респондент, по данным КМИС, должен был выбрать одно утверждение и объяснить, насколько он с ним соглашается.

В 7 из 8 случаев не менее 85% граждан заявляли, что занимают проукраинскую точку зрения относительно войны с РФ, а не более 8-9% — пророссийской.

"Не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоговорящего населения — так считают 85% этнических россиян и 90% русскоязычных украинцев — и что Украина имеет свою долгую историю становления и государственности (а не является "искусственным" творением советской власти), что западные государства не хотели и не провоцировали Украину на войну против РФ, что мысли о "нацистах" во власти Украины выдумка, что война началась из-за стремления РФ покорить Украину", — приводит КМИС результаты нового исследования.

[ + – ] Более 85% русскоязычных украинцев не испытывали притеснение по русскому языку

Более того, как отмечает КМИС, среди респондентов, которые проживают на временно оккупированных территориях, 81% граждан полностью или преимущественно придерживаются проукраинской позиции. Практически все опрошенные участники исследования, которые после 24 февраля выехали из неподконтрольных Киеву территорий, также поддерживают Украины в полномасштабной войне с Россией.

[ + – ] Более 85% русскоязычных украинцев не испытывали притеснение по русскому языку [ + – ] Более 85% русскоязычных украинцев не испытывали притеснение по русскому языку

Социологический опрос КМИС был проведен в период с 19 по 24 мая, в ходе которого методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров опросили 2009 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность такой выборки при стандартных обстоятельствах, по данным экспертов, не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — близких к 25%, 1,5% — близких к 10%, 1,1% — близких к 5%.

Напомним, ранее КМИС выяснил, что 92% украинцев негативно относятся к Российской Федерации. Каждый второй опрошенный респондент признался, что вторжение ВС РФ вызывает у него гнев и ненависть, а каждый третий испытывает страх и тревожность.

Также сообщалось, что 82% украинцев не готовы идти на территориальные уступки для прекращения полномасштабной войны. Исследование КМИС показало, что только 10% опрошенных граждан допускают отказ от каких-то регионов Украины в обмен на завершение конфликта с РФ.