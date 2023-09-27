"Матимуть амбіції": партії повинні забезпечити військових "тихою квотою", — віцеспікерка Ради

Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк переконана, що українські партії мають бути готовими приймати в політичне життя захисників. Водночас вона підтвердила, що це стане ґрунтом для паразитування деяких чиновників.

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Українські політичні партії мають бути готові надавати "тиху квоту" військовим. Про це під час інтерв’ю виданню "Українська правда" заявила нардеп, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Політикиня розповіла, що спілкувалася з захисниками в реабілітаційних центрах і не відчула у них бажання йти в політику. Зі слів чиновниці, бійці мають інші цілі та хочуть в першу чергу адаптуватися до мирного життя.

"Звісно, буде категорія військових, які будуть мати політичні амбіції. Я думаю, що всі політичні партії повинні мати якусь "тиху квоту" для таких людей. Тому що вони мають брати участь у політичному житті й майбутньому країни", — зазначила віцеспікерка парламенту.

Проте вона підкреслила, що перекладати на військовослужбовців наведення порядку в державі — неправильно та "дуже популістично".

"Що стосується волонтерів, то ми знаємо волонтерів, які мали політичні амбіції й будуть мати. Тут немає що приховувати", — додала Кондратюк.

Вона підтвердила, що українські політики паразитуватимуть на темі військових та волонтерів. На її думку, уникнути цього громадянам можуть допомогти гідність та повага до себе.

"Я думаю, що питання поваги й гідності будуть визначальними, в тому числі в роботі політичних партій", — сказала заступниця голови ВР.

Інтерв'ю з Оленою Кондратюк (про військових та волонтерів у політиці — з 59:58)

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року виборів в Україні не буде. Він пояснив це неготовністю витрачати гроші на будь-що окрім зброї.

Раніше, 2 серпня секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що в Україні неможливе проведення виборів без участі військових. З його слів, у голосуванні обов’язково мають взяти участь "люди, які обороняють нашу країну".