Українці довіряють ЗСУ та президенту, а віддавати територію РФ не мають наміру, — дослідження

Прийнятним сценарієм припинення війни 89% опитаних назвали повну деокупацію України. А повернення до кордонів до 24 лютого назвали неприйнятними 42% українців.

Будь-які територіальні поступки Росії, зокрема й окупованих у 2014 році, неприйнятні для більшості українців. Про це свідчать результати соцопитування КМІС і Національного демократичного інституту України за травень 2022 року. З 2 по 11 травня цього року в телефонному соцдослідженні взяло участь 2 500 осіб віком від 18 років. Результати опубліковано на сайті КМІС.

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Респондентам ставили питання про те, яку ціну вони готові заплатити заради миру. Допустимим сценарієм припинення війни громадяни України вважають деокупацію усіх українських територій, які перебували під контролем України до 2014 року, зокрема всього Донбасу та Криму. За це виступили 89% опитаних.

[ + – ] 89% опитаних вимагають деокупації всіх територій України, зокрема Криму та Донбасу

Збереження кордонів України у підконтрольних наразі територіях категорично не приймає 65% учасників опитування. Лише 6% вважають це допустимим.

Разом із тим, 42% називають неприйнятним і повернення до кордонів станом до початку масштабного вторгнення російських військ. Водночас 10% українців такий варіант влаштував би повністю.

[ + – ] Статистична похибка результатів опитування не перевищує 3%

Рейтинг довіри державі

Дуже хорошу оцінку діяльності президента України Володимира Зеленського з початку масштабної війни з РФ дали 57% опитаних, 31% вважає, що він добре справляється зі своїми обов'язками. Не погано, не добре — так Зеленського оцінює 6% населення, а погано — 2%.

[ + – ] 57% дуже добре оцінили роботу Зеленського після 24 лютого

Збройним силам України довіряє 97% мешканців України, ДСНС — 87%, довіра до президента — приблизно на рівні 85%.

[ + – ] Рейтинг довіри владі

Мешканці непідконтрольних Україні територій станом до 24 лютого 2022 року в дослідженні не брали участі, а його статистична похибка не перевищує 3%. Проведення опитування профінансували Велика Британія, США, Канада та Швеція.

Раніше Фокус повідомляв, що перший документ про міжнародні гарантії безпеки для України з'явиться вже наприкінці липня. За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, вже готові чотири варіанти документа. Під час спільного брифінгу ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен визнав, що Альянс припустився помилки, коли в 2008 році не надав Україні плану дій щодо вступу до НАТО.