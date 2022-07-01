Украинцы доверяют ВСУ и президенту, а отдавать территорию РФ не намерены, — исследование

Приемлемым сценарием прекращением войны 89% опрошенных назвали полную деоккупацию Украины. А возвращение к границам до 24 февраля назвали неприемлемыми 42% украинцев.

Какие бы то ни было территориальные уступки России, в том числе и оккупированных в 2014 году, неприемлемы для большинства украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС и Национального демократического института Украины за май 2022 года. Со 2 по 11 мая этого года в телефонном социсследовании поучаствовало 2500 человек старше 18 лет. Результаты опубликованы на сайте КМИС.

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Респондентам задавали вопрос о том, какую цену они готовы заплатить ради заключение мира. Допустимым сценарием прекращения войны граждане Украины считают деоккупацию всех украинских территорий, которые находились под контролем Украины до 2014 года, в т.ч. всего Донбасса и Крыма. За это выступили 89% опрошенных.

[ + – ] 89% опрошенных требуют деоккупации всех территорий Украины, в т.ч. Крыма и Донбасса.

Сохранение границ Украины в подконтрольных на текущий момент территориях категорически не приемлет 65% участников опроса. Лишь 6% считают это допустимым.

Вместе с тем, 42% также называют неприемлемым и возвращение к границам по состоянию до начала масштабного вторжения российских войск. В то же время, 10% украинцев такой вариант устроил бы полностью.

[ + – ] Статистическая погрешность результатов опроса составляет не выше 3%

Рейтинг доверия государству

Очень хорошую оценку деятельность президента Украины Владимира Зеленского с начала масштабной войны с РФ дали 57% опрошенных, 31% считает, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Ни плохо, ни хорошо — так Зеленского оценивает 6% населения, а плохо — 2%.

[ + – ] 57% очень хорошо оценили работу Зеленского после 24 февраля.

Вооруженным силам Украины доверяет 97% жителей Украины, ГСЧС — 87%, доверие президенту — примерно на уровне 85%.

[ + – ] Рейтинг доверия властям

Жители неподконтрольных Украине территорий по состоянию до 24 февраля 2022 года в исследовании не участвовали, а его статистическая погрешность составляет не выше 3%. Проведение опроса профинансировали Великобритания, США, Канада и Швеция.

Ранее Фокус сообщал, что первый документ о международных гарантиях безопасности для Украины появится уже в конце июля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, уже готовы четыре варианта документа. Во время совместного брифинга экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен признал, что Альянс допустил ошибку, когда в 2008 году не предоставил Украине плана действий по вступлению в НАТО.