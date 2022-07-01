Первый документ о гарантиях безопасности для Украины появится в июле, — глава ОП

По словам Андрея Ермака, уже есть четыре варианта документа. В свою очередь экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен признал, что непредоставление плана действий по вступлению Украины в НАТО в 2008 году было ошибкой.

На совместной пресс-конференции по вопросам международных гарантий безопасности для Украины с участием экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться уже в конце июля. Видео брифинга опубликовано на странице Офиса Президента в Facebook.

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Ярмак сказал о необходимости в разработке совершенно новой системы безопасности, поскольку старая была разрушена 24 февраля.

По словам главы ОП, рабочая группа с участием бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола проводит ежедневную работу, работает очень быстро и уже есть четыре документа.

"Планируем выйти на первый документ первой редакции в конце этого месяца <…> Работать будем очень быстро, к этой группе присоединятся другие эксперты", — заявил Ярмак.

Вместе с тем, по его словам, это не означает, что Украина отказывается от своей цели вступления в НАТО, поскольку курс на полноправное членство в Альянсе закреплен в Конституции Украины.

"После этой войны мы хотим получить гарантии безопасности", — пояснил Ярмак, добавив, что Украину не интересует прекращение боевых действий в качестве первого шага к замороженному конфликту, а интересует победа, которая непременно будет.

В НАТО ошиблись, не приняв Украину в 2008 году

Андерс Фог Расмуссен считает, что суть гарантий для Украины должна сводиться к наличию эффективных Вооруженных сил, а одним из внешних гарантов для Украины могут быть США. Он также упомянул об экономическом аспекте в безопасности Украины.

Расмуссен также ответил на вопрос о том, не было ли ошибкой то, что Украину не пригласили в состав Альянса раньше. Решение отказать Украине в присоединении к НАТО принималось еще до того, как он возглавил этот военный союз. По словам Расмуссен он лично поддерживал Украину еще во время работы на посту премьер-министра Дании в 2008 году. Но по этому вопросу не было консенсуса среди других участников Альянса.

Также он напомнил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не хотел вступать в НАТО.

"Непредоставление плана действий по вступлению в Альянс в 2008 году было ошибкой. Это был неправильный сигнал для Путина, который решил, что НАТО разделилось, и теперь он может захватывать чужие территории. После Бухарестского саммита президент РФ послал четкий месседж, начав войну в Грузии, а после аннексировал Крым и захватил часть Донбасса", — сказал бывший генсек НАТО.

Расмуссен затронул и тему того, что ответ международного сообщества на крымские события 2014 года был недостаточно четким: для других стран тогда экономическая составляющая была приоритетной.

"Но ошибки прошлого не нужно повторять, попытки задобрить диктаторов ни к чему не приведут", — резюмировал датчанин.

Ранее Фокус сообщал, что руководство НАТО готово пересмотреть вопрос о членстве Украины. Йенс Столтенберг объяснил, что вопрос вступления Украины можно будет рассматривать только по окончании войны с РФ.

В то же время, Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО. Две скандинавские страны смогут присоединиться к Североатлантическому союзу при условии поддержки со стороны всех 30 стран-участниц. Власти Германии уже заявили скандинавов в своей поддержке и пообещали быстро ратифицировать необходимые документы.