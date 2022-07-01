Перший документ про гарантії безпеки для України з'явиться у липні, – голова ОП

За словами Андрія Єрмака, вже є чотири варіанти документа. Зі свого боку ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен визнав, що ненадання плану дій щодо вступу України до НАТО у 2008 році було помилкою.

На спільній пресконференції з питань міжнародних гарантій безпеки для України за участю ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що перша редакція документу про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися вже наприкінці липня. Відео брифінгу опубліковано на сторінці Офісу Президента у Facebook.

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Єрмак сказав про необхідність розробки абсолютно нової системи безпеки, оскільки стару було зруйновано 24 лютого.

За словами голови ОП, робоча група за участю колишнього американського посла в РФ Майкла Макфола проводить щоденну роботу, працює дуже швидко й уже є чотири документи.

"Плануємо вийти на перший документ першої редакції наприкінці цього місяця <…> Працюватимемо дуже швидко, до цієї групи приєднаються інші експерти", — заявив Єрмак.

Водночас, за його словами, це не означає, що Україна відмовляється від своєї мети вступу до НАТО, оскільки курс на повноправне членство в Альянсі закріплено в Конституції України.

"Після цієї війни ми хочемо отримати гарантії безпеки", — пояснив Єрмак, додавши, що Україну не цікавить припинення бойових дій як перший крок до замороженого конфлікту, а цікавить перемога, яка неодмінно буде.

У НАТО помилилися, не прийнявши Україну в 2008 році

Андерс Фог Расмуссен вважає, що суть гарантій для України має зводитись до наявності ефективних Збройних сил, а одним із зовнішніх гарантів для України можуть бути США. Він також згадав про економічний аспект безпеки України.

Расмуссен також відповів на запитання, чи не було помилкою те, що Україну не запросили до складу Альянсу раніше. Рішення відмовити Україні в приєднанні до НАТО ухвалювалося ще до того, як він очолив цей військовий союз. За словами Расмуссена, він особисто підтримував Україну ще під час роботи на посаді прем'єр-міністра Данії в 2008 році. Але щодо цього не було консенсусу серед інших учасників Альянсу.

Також він нагадав, що колишній президент України Віктор Янукович не хотів вступати до НАТО.

"Ненадання плану дій щодо вступу до Альянсу в 2008 році було помилкою. Це був неправильний сигнал для Путіна, який вирішив, що НАТО розділилося, і тепер він може захоплювати чужі території. Після Бухарестського саміту президент РФ надіслав чіткий меседж, розпочавши війну в Грузії, а потім анексував Крим і захопив частину Донбасу", — сказав колишній генсек НАТО.

Расмуссен торкнувся й теми того, що відповідь міжнародної спільноти на кримські події 2014 року була недостатньо чіткою: для інших країн тоді економічна складова була пріоритетною.

"Але помилки минулого не потрібно повторювати, спроби задобрити диктаторів ні до чого не приведуть", — резюмував данець.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво НАТО готове переглянути питання щодо членства України. Єнс Столтенберг пояснив, що питання вступу України можна буде розглядати лише після закінчення війни з РФ.

Водночас, Швецію та Фінляндію офіційно запросили до НАТО. Дві скандинавські країни зможуть приєднатися до Альянсу за умови підтримки всіх 30 країн-учасниць. Влада Німеччини вже заявила скандинавам про свою підтримку та пообіцяла швидко ратифікувати необхідні документи.