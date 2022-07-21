Зеленский, Арестович и Кличко: каким политикам симпатизируют украинцы (инфографика)

Согласно опросу КМИС, президенту Украины доверяет большинство респондентов. Пятый глава государства Петр Порошенко и лидер запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко оказались на последних строках рейтинга.

Президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Алексей Арестович и мэр Киева Виталий Кличко стали лидерами доверия украинцев. Об этом сказано в результатах совместного соцопроса Национального демократического института США и Киевского международного института социологии (КМИС).

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Симпатию к Зеленскому испытывают 88%, к Арестовичу – 65%, а к Кличко – 63% опрошенных. Четвертое место занял волонтер и шоумен Сергей Притула с 62%. После него в рейтинге идет глава Кабмина Денис Шмыгаль (56%).

В середине рейтинга – экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (43%) и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (37%).

[ + – ] Лидером доверия стал Владимир Зеленский, на последнем месте – Юрий Бойко

Меньше всех украинцы доверяют лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (21%), главе "Евросолидарности" Петру Порошенко (19%) и главе депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрию Бойко (13%).

Рейтинг КМИС – каким партиям верят украинцы

Наибольшее доверие респондентов среди партий у "Слуги народа" – 46%. Второе место заняла политсила Сергея Притулы – ей доверяют 32%, партия "УДАР Виталия Кличко" на 3-м месте с 31% поддержки.

[ + – ] Меньше всех доверяют партии Юрия Бойко

Меньше всех доверие вызвала партия "Платформа за жизнь и мир" Юрию Бойко (6%).

Социологи опрашивали людей старше 18 лет в телефонном режиме со 2-го по 11 мая. Всего провели более 2,5 тысяч интервью. Временно оккупированные Крым и "Л/ДНР" исключили из выборки. Проживающие на территориях, захваченных после начала полномасштабного вторжения РФ участвовали в опросе, если чувствовали себя в достаточной безопасности.

Случайная погрешность исследования не превышает 2,2%. Соцопрос устроили при финансовой поддержке USAID, Швеции, Министерства иностранных по делам содружества и развития Великобритании и Министерства международных дел Канады. Полевые работы проводил КМИС.

Напомним, что большинство украинцев не одобряет идею территориальных уступок Москве. 89% опрошенных считают, что война должна закончиться деоккупацией всех территорий, включая Донбасс и Крым.

Кроме этого, 85% проживающих в Украине россиян и 90% русскоязычных украинцев говорят об отсутствии притеснений русского языка в стране.