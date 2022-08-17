Если Зеленский не пойдет на второй срок. Насколько реальны амбиции Арестовича, Ермака и Залужного

В политических кругах все активнее обсуждают, кто будет после Зеленского или кто его может заменить. При этом сам действующий президент уходить не собирается.

"Мне позвонили из социологической компании "Рейтинг" с соцопросом и вернули к реальности, – говорит Ольга Решетилова, координаторка Медийной инициативы за права человека. – Как минимум, я удивилась, что Арестович включен в политические рейтинги, и меня спросили, проголосовала бы я за него на президентских выборах. В списке топовых политиков был и Залужный. Еще спросили, верю ли я в конфликт между Залужным и Ермаком. Был еще блок вопросов, посвященный лично главе Офиса президента Андрею Ермаку. Например, его личным качествам, таким, как оценка его дипломатических компетенций, лидерства, моего мнения по поводу его связей с Россией и на кого эти связи работают".

Решетилова отмечает, мол, рада, что даже в состоянии активной войны у людей есть время заниматься политикой. "Правда, не очень рада уровню. Но мы смогли сохранить государство, в котором эта политика существует".

За последние полгода политический рельеф в Украине существенно изменился. Если раньше в рейтингах были фамилии бывалых и хорошо известных политиков, то сегодня в списке появились имена тех, кто с экранов телевизоров говорит о войне. Среди них — начальник Генштаба Валерий Залужный, советник главы Офиса президента Алексей Арестович и сам глава Офиса Андрей Ермак.

"Представители власти то анонсируют контрнаступление, то называют сроки окончания войны, и тем самым создают впечатление, что победа уже почти достигнута, осталось лишь немного поработать, – замечает в разговоре с Фокусом политтехнолог Александр Кочетков. – И поэтому необходимо думать о будущем: каким образом остаться при власти, чтобы воспользоваться результатами этой победы. Поэтому есть мысли о выборах. Происходит некоторая реанимация политического процесса как такового. Поэтому мы и наблюдаем ряд опросов разных компаний, в том числе по заказу Офиса президента".

Кроме опросов социологи проводят и закрытые фокус-группы, чтобы понять, о чем думают граждане, на чем может быть основан их выбор.

Алексей Арестович: "Если Зеленский не пойдет на второй срок"

"Пойду. Я хочу посмотреть, как это будет", – так в одном из интервью сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович о перспективах баллотироваться в президенты.

"Это возможность сыграть в интереснейшую игру в своей жизни, закрыть какие-то комплексы, раны и все остальное", – уточнил советник. И заметил, что он, согласно соцопросам, – второй по популярности человек в стране.

О каких соцопросах может идти речь, Арестович не сказал, но возможно, имеется в виду совместное исследование Национального демократического института США и Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно этим данным, в списке политиков, которым доверяют украинцы, на первом месте президент Владимир Зеленский, на втором – Алексей Арестович, третий – мэр Киева Виталий Кличко. Здесь же – еще один советник Офиса президента Михаил Подоляк – на шестом месте, и генерал Залужный – на седьмом.

При этом Алексей Арестович говорит, что может баллотироваться в президенты лишь при одном условии: если действующий президент Владимир Зеленский по каким-либо причинам не пойдет на второй срок.

"И Арестович, на самом деле, не будет переходить Зеленскому дорогу. Он может прийти в политику и быть спикером", – говорит Фокусу эксперт "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

[ + – ] Советник главы Офиса президента Алексей Арестович

"Арестович – часть команды президента. Его заявление о президентских амбициях двадцать раз согласовано с Ермаком, – продолжает Кочетков. – И это подготовка к тому, что вдруг Зеленский настолько устанет, что ему не захочется идти на второй срок. А Зеленский реально очень устает от напряжения. И он не очень к такому привык. Поэтому чтобы сохранить связь, последовательность, могут вспоминать фамилии Арестовича, Подоляка и даже волонтера Сергея Притулы. Они все устраивают Офис президента – могут сохранять власть, подходы, перехватить электорат Зеленского".

При этом всех эксперты называют достаточно медийными, готовыми говорить с обществом, а общество готово к ним прислушиваться. Но надолго ли? Например, Арестовича часто называют "успокоительным для страны". Если успокаивать не придется, то и необходимость в нем исчезнет. Тогда может исчезнуть и Арестович.

Как вариант, Арестович мог бы стать лидером политического проекта Банковой, который был бы интересен бывшему пророссийскому электорату.

К тому же в Офисе президента понимают, что отпускать Арестовича в самостоятельное плаванье рискованно – кто знает, а вдруг он решит сыграть на выборах против Зеленского. Возможно, он и не выиграет, но заберет какое-то количество голосов.

Андрей Ермак: "Должен резонировать с Зеленским"

"То, что Ермак появился в рейтингах – заслуга тех, кто хочет выразить ему свой восторг, чтобы он это услышал, и ему было приятно, – предполагает политтехнолог Кочетков. – Но на самом деле, все понимают, что ни с политической, ни с политтехнологической, ни с имиджевой стороны у него шансов нет".

[ + – ] Глава Офиса президента Андрей Ермак Фото: Офис президента

При условии присутствия Владимира Зеленского в политическом поле, глава Офиса президента Андрей Ермак достаточно влиятельная фигура – он организовывает и кристаллизирует все намерения и желания президента, фактически дополняет Зеленского.

"Но убираем Зеленского, и о Ермаке тоже можно не услышать. Кто может сказать, какая у Ермака команда единомышленников? Нет такой. Потому что он думает о том, о чем и Зеленский. Ермак – не идеолог. Если он хочет идти в политику, то ему надо это делать другим путем: полностью резонировать с Зеленским, создавать собственный политический имидж. Хочет ли он этого – вопрос. А вот в тени Зеленского он сможет пробыть достаточно долго", – говорит эксперт.

Хотя эксперты и вспоминают случай, когда президентом США после Рональда Рейгана стал его вице-президент Джордж Буш-старший. Но с другой стороны обращают внимание на достаточно неприятный бэкграунд Андрея Ермака, который появился в упомянутом ранее опросе, – потенциальные связи с Россией.

Валерий Залужный: "его поддерживают взвешенные "порохоботы"

Неожиданно в рейтингах появилась и фамилия Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Его называют "железным генералом", "исторической фигурой" и просто одним из самых влиятельных украинцев. Причем не только в Украине, но и на уровне международных партнеров.

[ + – ] Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

"Залужного активно поддерживают те, кто сразу не воспринял Зеленского. В нем они видят некоторую альтернативу. Среди них взвешенные "порохоботы", – говорит Кочетков. Он замечает, что те, кто в медийном пространстве раскручивают образ Залужного как альтернативного кандидата, вредят ему, потому что Офис президента обеспокоен таким ростом популярности начальника генерального штаба".

Еще весной в Офисе президента заметили, что популярность Залужного растет, а в середине лета специалисты допустили: Зеленский может рассматривать главнокомандующего ВСУ как потенциального конкурента.

В Офисе президента поспешили отметить: все на своих местах, у каждого своя зона ответственности, конфликта между Зеленским и Залужным нет – его пытаются искусственно создать недоброжелатели. Кроме того, можно заметить, как российские паблики активно обсуждают Залужного как "возможного преемника Зеленского".

На самом деле, у Залужного, по оценкам экспертов, нет политических амбиций. Его полностью устраивает ситуация. Он довольно прагматический человек: считает, что победы нет, и до нее еще идти тяжелым путем.

"Я ничего больше не люблю делать, кроме как служить", – отмечал ранее Залужный.

Владимир Зеленский: "Нет желания уходить"

"И так все знаю, без опросов, если бы выборы состоялись завтра, Зеленский выиграл бы их у любого соперника в первом туре. Но выборы будут в 2024-м, и какая ситуация будет с войной на то время, не знает никто", – говорит Виктор Бобыренко.

Ныне можно говорить, что подобные опросы во время войны, – это и тестирование общества, прощупывание настроений, демонстрация, что альтернатив нет, а еще — ответ на запрос самого общества. Кроме войны, украинцев интересуют вопросы будущего отопительного сезона, роста цен, налогов. Поэтому в Офисе президента и могут думать, что пора заниматься политическим процессом, отвечать на вопросы общества, передвигать чиновников по горизонтали. Потому что общество удовлетворено действиями Зеленского, успехами армии, но парламентом и Кабмином – не совсем.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский

Кроме того, у самого Владимира Зеленского нет желания уходить – он сейчас находится в гуще событий, готов развиваться. Уже сейчас политологи говорят: с большой долей вероятности Зеленский пойдет на второй срок. Но опять-таки многое будет зависеть от ситуации на фронте. Если люди выйдут с ощущением победы и поддержки главнокомандующего, то его рейтинг укрепится.

"Все зависит от того, какой будет наша победа. Если полная, с возвращением Крыма и Донбасса, то Зеленского ничего не может остановить. Представьте себе: мы победим, и Зеленский будет стоять у разрушенного "Керченского моста"… В этом случае Зеленский сможет не только быть избранным во второй раз, но и изменить потом Конституцию так, как он посчитает нужным", – говорит Бобыренко.

Если украинцы узнают о потерях, и эта информация шокирует, то рейтинг Зеленского просядет, тогда развитие ситуации прогнозировать сложно. В случае, если рейтинг Зеленского будет проседать, то и поддержки такой кандидатуры как Андрей Ермак тоже не будет – как бы то ни было, он ассоциируется с Зеленским. Скорее всего, это касается и других соратников президента.

Украинская политика сейчас не та. В ней нет соперничества в классическом понимании. Оппозиция в лице Петра Порошенко дала пространство для действий Зеленскому, а рейтинги пророссийских политиков приравниваются к нулю – их представители либо уехали из Украины, либо молчат, либо арестованы. Власти на местах, мэры, поддерживают большинство руководителей областей, назначенных президентом. И пока так будет продолжаться, страна может сосредоточится на отражении вооруженной агрессии РФ.