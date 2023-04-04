Украина не умеет ждать. Почему финский сценарий вступления в НАТО нам не подходит

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Честно говоря не понимаю нашего ликования по поводу вступления Финляндии в НАТО.

Сразу отмечу, что для Финляндии такой кульбит — несомненный успех, для России — стратегический провал, а для нас — очень важная опция ослабления российского давления.

Но речь о другом. Финляндия — наш антипод с точки зрения достижения своих целей.

Как говорят в народе, "нам так не жить".

Финляндия — яркий пример рациональной, долгосрочной политики, пример национального успеха.

Украина — пример тактической иррациональности, череда тяжелейших потерь, выдаваемых за победу, аффективная геополитика.

Как финны пришли к нынешней европейской победе

Во время первой советско-финской войны 1939-1940 годов финны оказали Красной армии ожесточенное сопротивление и в моральном плане чувствовали себя победителями, но по факту отказались от части территорий: Карельского перешейка и Западной Карелии с городом Выборгом (граница от Ленинграда была отодвинута с 18 до 150 км); части Лапландии (Старая Салла); острова Гогланд.

Во период второй советско-финской войны 1941-1944 годов финны как союзники Германии захватили часть территорий СССР и также быстро их потеряли через несколько лет после начала войны.

Когда советские войска перешли к успешному контрнаступлению, финны стали говорить о "чуде на Ихантале", когда русские танки остановились на последнем рубеже финской обороны, удерживаемом единственной оставшейся дивизией.

На самом деле уже тогда в Москве могли раздавить "финских фашистов", как финнов именовали в Москве, но их героическое сопротивление, а также мировой пасьянс сподвигли Сталина принять иное решение: СССР и Финляндия перешли к долгосрочным "особым" партнерским отношениям, которые базировались на нейтралитете последней.

Главным фактором стабильности здесь является обязательство, согласно которому Москва и Хельсинки "обязуются не предоставлять свою территорию для вооруженной агрессии против другой стороны и не оказывать агрессору военной поддержки".

Кроме того, финны признали наличие стратегических интересов СССР в Балтийском регионе.

Взамен Финляндия получила очень выгодный формат экономических взаимоотношений, когда Союз обеспечивал поставки сырья, а в ответ покупал финские товары с высоким уровнем добавочной стоимости (например, древесина взамен на бумагу).

В системе торговых расчетов действовала модель клиринга, когда объемы экспорта/импорта совпадали между собой.

Но, к сожалению, финский план — не для нас…

Если обобщить, то финская модель предполагает сложную стратегию, когда за агрессором признается право на защиту стратегических интересов, а взамен "жертва" получает целый набор экономических бонусов и тактических преференций.

В этом варианте нейтральный статус конвертируется в экономические преференции, а взаимодействие с агрессором переходит в "особый" формат.

Путь Украины в НАТО будет совершенно не похож на финский...

Кстати, Финляндия после Второй мировой отказалась от Плана Маршалла.

На постсоветском пространстве к финскому сценарию прибегала Молдова.

Стратегия Финляндии — геополитическая мимикрия до поры до времени, максимальное усиление национальной обороноспособности, использование всех доступных ресурсов для роста и ожидание своего часа, когда откроется стратегическое окно возможностей для очередного геополитического прыжка.

На развале СССР и ослаблении РФ в 90-е — вступление Финляндии в ЕС.

На фоне войны РФ в Украине и военного ослабления России — вступление в НАТО.

Я восхищаюсь финнами, их умению ждать, играть в долгую, восхищаюсь их долгосрочной стратегии, как они максимизируют окружающий профит и геополитические возможности.

Но их пример явно не для нас.

Наша иррациональность и аффектация всего и вся, психическая реактивность на грани безумия, формируют вязкую субстанцию, которая постоянно тянет нас в бездну….

К сожалению, наш пример максимально диссонирует на фоне кристальной чистоты и прозрачности финской рациональности и стабильности.

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