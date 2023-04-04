Україна не вміє чекати. Чому фінський сценарій вступу до НАТО нам не підходить

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Чесно кажучи, не розумію нашого тріумфу з приводу вступу Фінляндії до НАТО.

Відразу зазначу, що для Фінляндії такий кульбіт — безперечний успіх, для Росії — стратегічний провал, а для нас дуже важлива опція ослаблення російського тиску.

Але йдеться про інше. Фінляндія — наш антипод із погляду досягнення своєї мети.

Як кажуть у народі, "нам так не жити".

Фінляндія – яскравий приклад раціональної, довгострокової політики, приклад національного успіху.

Україна — приклад тактичної ірраціональності, низка важких втрат, що видаються за перемогу, афективна геополітика.

Як фіни прийшли до нинішньої європейської перемоги

Під час першої радянсько-фінської війни 1939-1940 років фіни чинили Червоній армії запеклий опір і в моральному плані відчували себе переможцями, але за фактом відмовилися від частини територій: Карельського перешийка та Західної Карелії з містом Виборгом (кордон від Ленінграда був відсунутий 150 км); частини Лапландії (Стара Салла); острова Гогланд.

У період Другої радянсько-фінської війни 1941-1944 років фіни як союзники Німеччини захопили частину територій СРСР і також швидко їх втратили через кілька років після початку війни.

Коли радянські війська перейшли до успішного контрнаступу, фіни почали говорити про "чудо на Іханталі", коли російські танки зупинилися на останньому рубежі фінської оборони — вона утримувався єдиною дивізією, що залишилася.

Насправді вже тоді в Москві могли розчавити "фінських фашистів", як фінів іменували в Москві, але їхній героїчний опір, а також світовий пасьянс спонукали Сталіна прийняти інше рішення: СРСР і Фінляндія перейшли до довгострокових "особливих" партнерських відносин, які базувалися на нейтралітет останньої.

Головним чинником стабільності тут є зобов'язання, згідно з яким Москва та Гельсінкі "зобов'язуються не надавати свою територію для збройної агресії проти іншої сторони та не надавати агресору військової підтримки".

Крім того, фіни визнали наявність стратегічних інтересів СРСР у Балтійському регіоні.

Натомість Фінляндія отримала дуже вигідний формат економічних взаємин, коли Союз забезпечував постачання сировини, а у відповідь купував фінські товари з високим рівнем додаткової вартості (наприклад, деревина замість паперу).

У системі торгових розрахунків діяла модель клірингу, коли обсяги експорту/імпорту збігалися між собою.

Але, на жаль, фінський план не для нас

Якщо узагальнити, то фінська модель передбачає складну стратегію, коли за агресором визнається право на захист стратегічних інтересів, а натомість "жертва" отримує цілий набір економічних бонусів та тактичних преференцій.

У цьому варіанті нейтральний статус конвертується в економічні преференції, а взаємодія з агресором перетворюється на "особливий" формат.

Шлях України в НАТО буде зовсім не схожий на фінський...

До речі, Фінляндія після Другої світової відмовилася від Плану Маршалла.

На пострадянському просторі до фінського сценарію вдавалася Молдова.

Стратегія Фінляндії — геополітична мімікрія до певного часу, максимальне посилення національної обороноздатності, використання всіх доступних ресурсів для зростання та очікування свого часу, коли відкриється стратегічне вікно можливостей для чергового геополітичного стрибка.

На розвалі СРСР та ослаблення РФ у 90-х — вступ Фінляндії до ЄС.

На тлі війни РФ в Україні та військового ослаблення Росії — вступ до НАТО.

Я захоплююся фінами, їхнiм вмінням чекати, грати в довгу, захоплююся їхньою довгостроковою стратегією, як вони максимізують навколишній прибуток і геополітичні можливості.

Але їхній приклад явно не для нас.

Наша ірраціональність та афектація всього і вся, психічна реактивність на межі божевілля, формують в'язку субстанцію, яка постійно тягне нас у прірву….

На жаль, наш приклад максимально дисонує на тлі кришталевої чистоти та прозорості фінської раціональності та стабільності.

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