В Турции завершилась встреча Зеленского и Эрдогана: главные итоги (видео)

Лидеры Украины и Турции обсудили ряд вопросов, в частности "зерновую сделку", обмен пленными, членство нашей страны в НАТО и ее послевоенное восстановление.

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В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух страны ответили на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции.

В начале встречи состоялась церемония подписания Протокола о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Далее Реджеп Эрдоган поприветствовал Владимира Зеленского в Турции, отметив, что "несмотря на все события, турецко-украинская дружба только усилилась".

Война и членство Украины в НАТО

Президент Турции сказал, что украинский народ ведет борьбу за территориальную целостность и независимость своей страны. Политик осудил аннексию Украинских территорий, в частности Крыма.

По словам турецкого президента, его страна прикладывает много усилий для завершения войны путем переговоров на основании международного права. Он также пообещал поддерживать послевоенное восстановление Украины.

"Я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть, что от наступления справедливого мира никто не проиграет", — сказал Реджеп Эрдоган.

Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана с представителями СМИ

Турецкий лидер выразил соболезнования по поводу гибели украинцев и заявил, что Украина заслуживает на членство в НАТО. Кроме того, политик отдельно упомянул о крымских татарах.

"Крымские татары упорно ведут борьбу за свободу своей страны. Еще раз хочу поблагодарить господина Зеленского за его труд по гарантированию прав наших братьев и установлении их статуса автономии", — заявил Эрдоган.

В свою очередь Владимир Зеленский добавил, что Черное море должно быть пространством безопасности и сотрудничества, а не войны.

Обмен пленными

Владимир Зеленский сказал, что Турция сделала существенный вклад в возвращение украинцев с российского плена.

Реджеп Эрдоган добавил, что на данный момент Турция ведет переговоры с Российской Федерацией касательно обмена пленными меду Украиной и РФ. По его словам, в следующем месяце у него будет возможность лично обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным.

"Обмен пленными является приоритетным вопросом нашей повестки дня", — сказал Эрдоган.

"Зерновая сделка"

Реджеп Эрдоган заявил, что Турция выступает за то, чтобы продлить "зерновое соглашение". По его словам, в Анкере хотят продлить срок сделки на 2 года.

"Мы обсудили вопрос 12 суден, заблокированных в украинских портах. Даст Бог, эти судна также будут освобождены. Нам сказали, что будут докладывать для этого усилия", — сказал Эрдоган.

Владимир Зеленский отметил, что в работе "зернового коридора" заинтересован весь мир. По словам Зеленского, работа "зернового коридора" не должна зависеть от "настроения, с которым проснулся президент Российской Федерации".

Напомним, что 7 июля Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлено его прибытие в Турцию. Реджеп Эрдоган не присутствовал на взлетной полосе, а ждал Зеленского в своей резиденции. В момент встречи президенты крепко пожали руки и дружелюбно улыбались друг другу.