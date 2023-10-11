Домашнее задание: приоритеты обороны для ключевых стран НАТО

Союзникам необходимо усилить планы по обеспечению готовности и быстрого усиления любого союзника по первому требованию, повысить боевой потенциал для проведения крупномасштабных операций, а также укрепить возможности сил НАТО. Еще одним приоритетом должна стать закупка вооружений, чтобы бить врага на большой дистанции.

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Вопиющая жестокость вторжения России в Украину заставила правительства стран-союзниц обратить внимание на давние недостатки в подготовке НАТО к обороне. После десятилетий участия в операциях за пределами своей территории НАТО вновь взяла на себя обязательство коллективно защищать "каждый дюйм союзной территории и каждый дюйм союзного воздушного пространства". Проблема заключается в том, что нынешний оборонный потенциал и структура НАТО не позволяют этого сделать.

Фокус перевел статью Стивена Фланагана и Анны М. Дауд о том, какие приоритеты должны быть у НАТО для защиты стран — членов Альянса.

На июльском саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО одобрили значительные улучшения в военной стратегии, планах и структуре союзных вооруженных сил. Они также обязались тратить на оборону не менее 2% своего ВВП и выделять 20% своих военных бюджетов на модернизацию вооружений. На саммите, посвященном 75-летию НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле следующего года, у союзников будет возможность пересмотреть и усилить эти обязательства. Хотя общественная поддержка НАТО остается очень высокой по обе стороны Атлантики, растущая усталость стран-союзников от оказания военной помощи Украине, а также усиление популистских настроений среди политиков, скептически относящихся к НАТО или даже симпатизирующих России, могут подорвать поддержку мер по укреплению обороны союзников. Для поддержания этих усилий необходимы активная просветительская работа, тесная трансатлантическая координация и, что особенно важно, постоянное лидерство США.

На июльском саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО одобрили значительные улучшения в военной стратегии, планах и структуре союзных вооруженных сил Фото: NATO

Россия ослаблена в военном и экономическом отношении. Однако ожидается, что в ближайшие несколько лет она восстановит свои сухопутные войска. В сочетании с менее пострадавшими военно-воздушными и военно-морскими силами это позволит Москве и дальше угрожать миру и стабильности в Евроатлантическом регионе. Ближайшие пять лет предоставляют возможность создать оборонительную позицию, способную противостоять этой угрозе.

Реализация более надежного сдерживания и оборонительной позиции, к которой стремятся союзники по НАТО, потребует не только постоянных инвестиций в течение следующих пяти лет, но и ряда других шагов: разработки инновационных концепций по отражению агрессии, использования новых технологий, наращивания оборонного промышленного потенциала и лучшей интеграции национальных усилий. Как мы утверждаем в новом докладе корпорации RAND "Inflection Point", каждый отдельный член НАТО должен сосредоточиться на конкретных приоритетах в рамках этих коллективных усилий. Вашингтон, со своей стороны, может эффективнее использовать сотрудничество в области безопасности и адаптировать ключевые механизмы НАТО для достижения большего единства усилий.

Приоритеты для членов НАТО

Франция, Германия и Великобритания, наряду со США, будут продолжать занимать центральное место в планировании сил НАТО. Каждая из этих стран обладает военным потенциалом полного спектра и стремится к значительному повышению уровня обороны. Польша и Румыния играют важнейшую роль в качестве опорных пунктов передовой обороны в Центральной и Юго-Восточной Европе. Интеграция Финляндии, а в перспективе и Швеции, в оборонные планы НАТО укрепит безопасность в Северо-Балтийском регионе. При правильных действиях каждое из этих преимуществ можно усилить.

Франция обладает значительным опытом проведения совместных операций, а также тяжелыми сухопутными войсками, артиллерией, средствами ПВО малой и средней дальности и современной боевой авиацией, которые можно задействовать в будущем конфликте в Восточной Европе

Франция обладает значительным опытом проведения совместных операций, а также тяжелыми сухопутными войсками, артиллерией, средствами ПВО малой и средней дальности и современной боевой авиацией, которые можно задействовать в будущем конфликте в Восточной Европе. Однако ей не хватает массовости и возможностей для поддержания боеспособности. Расширение американо-французского сотрудничества в области радиоэлектронной борьбы, противодействия массированному высокоточному огню, воздушной мобильности и ПВО позволит усилить вклад Франции и коллективную оборону. Армии и флоты США и Франции в последние годы углубляют сотрудничество в целях повышения оперативной совместимости для проведения комбинированных операций высокого уровня. Опираясь на свою роль ведущей страны боевой группы НАТО в Румынии, растущее оборонное сотрудничество с Бухарестом и военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье, Франция может способствовать укреплению интегрированной обороны Юго-Восточной Европы.

Германия, после десятилетий нерационального расходования средств, приведших бундесвер к плачевному состоянию, переходит к Zeitenwende. Канцлер Олаф Шольц постепенно предпринимает шаги по укреплению бундесвера и расширению вклада Германии в коллективную оборону. Если Германия осуществит предложенные инвестиции в оборудование и обучение, а также сохранит свою расширенную боевую группу НАТО в Литве, она сможет усилить свою роль в многонациональном корпусе НАТО "Северо-Восток" и играть еще более значительную роль в обороне Северо-Восточной Европы. Германия также может использовать свое положение принимающей страны для Объединенного командования НАТО по поддержке и обеспечению и Воздушного командования, чтобы играть ведущую роль в обеспечении и поддержании союзных сил на театре военных действий. Опираясь на европейскую инициативу "Небесный щит", она также могла бы возглавить интеграцию европейских средств ПВО.

Германия, после десятилетий нерационального расходования средств, приведших бундесвер к плачевному состоянию, переходит к Zeitenwendе Фото: Bundeswehr-Fotos

Великобритания располагает мощными сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами, и в последних обзорах оборонной политики взяла на себя обязательства по повышению их боеготовности, устойчивости, технологического превосходства и способности к ведению боевых действий высокой интенсивности. Однако имеющихся ресурсов может оказаться недостаточно для реализации всех возможностей, которые планируется создать в течение следующего десятилетия. Кроме того, малые силы, скорее всего, будут испытывать трудности с удовлетворением амбиций Великобритании по сохранению лидерства в Корпусе быстрого реагирования союзников, боевой группе НАТО в Эстонии и Европейских объединенных экспедиционных силах, а также с расширением военных операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Сосредоточение сил и средств на обороне Северной Европы и Северной Атлантики было бы стратегически более выгодным для Великобритании и ее союзников, даже если Великобритания хочет сохранить возможность периодически осуществлять военно-морское развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе в сотрудничестве с США, Францией, Австралией и другими странами.

Польша стала стержнем обороны восточного фланга НАТО. Стратегическая решимость Варшавы, планы быстрой мобилизации, амбициозные программы модернизации и повышение уровня боеготовности сделают польские вооруженные силы одними из самых оснащенных и подготовленных в НАТО для противодействия России в ближайшие пять лет. Польша также служит основным каналом передачи западной помощи Украине в области безопасности и важным местом подготовки украинских войск. Польша может стать центром подготовки, проведения учений, обеспечения оперативной совместимости и материально-технического снабжения альянса, что позволит быстро ротировать силы и усиливать союзников по всему региону. Учитывая углубление военной интеграции между Беларусью и Россией, планы и учения союзников в Польше должны быть направлены на защиту двух стратегических точек. Во-первых, это Сувалкский коридор – 64-километровый участок польской территории между Беларусью и Калининградом, который служит важнейшим коридором для Литвы и других стран Балтии. Во-вторых, это Брестский коридор – участок открытой местности вдоль южной границы Польши с Беларусью в непосредственной близости от Варшавы.

Польша стала стержнем обороны восточного фланга НАТО Фото: Gazeta Wyborcza

После того как Финляндия, а в перспективе и Швеция присоединятся к Норвегии в НАТО, Альянс сможет организовать более надежную и слаженную оборону северного, балтийского и арктического регионов, опираясь на новые региональные планы обороны. Эти усилия будут основаны на давнем региональном оборонном сотрудничество между всеми северными странами, а также с США, Великобританией и другими силами НАТО. Все три страны и морские пути их союзников остаются под угрозой со стороны надводных кораблей, самолетов с ракетами большой дальности и ударных подводных лодок Северного и Балтийского флотов России. Норвегия предпринимает шаги по устранению этих угроз, используя свои современные истребители F-35 и морские патрульные самолеты P-8, а норвежские и шведские самолеты провели совместные операции с американскими тяжелыми бомбардировщиками, продемонстрировав интеграцию высококлассных обычных и стратегических средств сдерживания НАТО. Продолжение этих операций совместно с Финляндией и другими союзниками в регионе продемонстрирует способность держать под угрозой российские военные активы. Доступ к финским и шведским авиабазам и воздушному пространству, а также интеграция в союзные структуры возможностей обеих стран по обеспечению осведомленности о морском пространстве и контролю над морем укрепят способность НАТО защищать регион Балтийского моря.

Эстония, Латвия и Литва добились значительных успехов в укреплении потенциала и боеготовности своих сравнительно небольших вооруженных сил. Три усиленные боевые группы передового присутствия НАТО в сочетании с другими развертываниями и учениями также укрепили потенциал сдерживания и усиления. Однако страны Балтии по-прежнему подвержены прямой угрозе агрессии и запугивания со стороны России и поэтому стремятся к расширению присутствия НАТО. Хотя Германия и Канада обязались довести численность своих боевых групп в Литве и Латвии соответственно до бригадного уровня, необходимо сделать еще больше. Помощь США и союзников в области безопасности может помочь заполнить пробелы в противовоздушной и противоракетной обороне стран Балтии, а также устранить недостатки в артиллерии, противотанковом вооружении, системах разведки, наблюдения и рекогносцировки. Инновационные оперативные концепции в сочетании с новыми технологиями могут отразить российское нападение. Например, использование многодоменной системы зондирования и целеуказания, состоящей из распределенных, объединенных в сеть наземных и воздушных датчиков, позволит союзникам быстро создавать надежные зоны зондирования вдоль границы в периоды обострения напряженности в отношениях с Россией.

Эстония, Латвия и Литва добились значительных успехов в укреплении потенциала и боеготовности своих сравнительно небольших вооруженных сил Фото: Flickr

Румыния становится центром притяжения оборонного потенциала НАТО в Юго-Восточной Европе. Бухарест добивается значительных успехов в реализации планов по модернизации своих вооруженных сил. Доступ союзников к аэродромам, базам и портовым сооружениям страны необходим для проецирования силы на Черное море и поддержки Украины. Усиленная боевая группа НАТО в Румынии, возглавляемая Францией и поддерживаемая развертыванием американских и польских подразделений, а также американская бригада, находящаяся на ротации, дают возможность использовать лидерство Румынии в штабе многонациональной дивизии НАТО "Юго-Восток" и многонациональной бригаде "Юго-Восток" для усиления интеграции региональных оборонительных систем. Эти усилия необходимо подкрепить разработкой долгосрочной трансатлантической стратегии для Черноморского региона.

Геостратегическое значение Турции, а также вклад ее крупных и боеспособных сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил способствовали поддержанию военного сотрудничества с Анкарой, несмотря на напряженные политические отношения с большинством союзников по НАТО. После переизбрания президента Эрдогана на пятилетний срок в мае 2023 года Турция, скорее всего, продолжит балансировать между отношениями с Москвой и ее союзниками и не захочет поддерживать более активные военные операции НАТО для сдерживания дальнейшей российской агрессии в Черном море. Однако турецкая оборонная промышленность является лидером в разработке недорогих и передовых технологий, в частности дистанционно управляемых транспортных средств, которые были проданы Украине и Польше. Турция может стать основным поставщиком недорогих и эффективных систем для союзников в Центральной и Восточной Европе.

Коллективные приоритеты НАТО

В соответствии с новой стратегией сдерживания и обороны НАТО активизировала как учения, так и меры по разведке, наблюдению и рекогносцировке в ответ на наращивание Россией военной мощи на границе с Украиной в 2021 году. Это позволило альянсу быстро развернуть элементы Объединенной оперативной группы сверхвысокой готовности после вторжения Кремля и увеличить количество боевых групп в Восточной Европе с четырех до восьми. Сегодня на восточном фланге альянса задачи сдерживания выполняют 150 тысяч сухопутных войск НАТО, а также значительные силы авиации, противовоздушной и противоракетной обороны и морские силы.

На июльском саммите лидеры стран НАТО одобрили новую оборонную стратегию, а также "семейство планов" и механизмы командования и управления, необходимые для ее реализации. Она включает в себя общую стратегическую концепцию для всей Североатлантической зоны, оперативные планы для каждой военной области, а также три региональных плана обороны – для Северной Атлантики и Крайнего Севера, Центральной Европы, Средиземноморья и Черного моря. Эта стратегия призвана определять структуру сил, требования к боеготовности и инвестиции в национальную оборону.

Руководители стран НАТО также учредили новые "Силы реагирования союзников" и отметили прогресс в реализации "Модели сил", согласно которой союзники обязуются предоставить в распоряжение командующих войсками НАТО 300 тысяч человек в течение 30 дней. В дополнение к обязательствам по расходам и модернизации союзники также обязались продолжать инвестиции в новые и разрушительные технологии в рамках двух новых инициатив: "Ускорителя оборонных инноваций" для Северной Атлантики и "Фонда инноваций НАТО".

Хотя все это позитивные шаги, союзникам необходимо усилить планы по обеспечению готовности и быстрого усиления любого союзника по первому требованию, повысить боевой потенциал для проведения крупномасштабных операций, а также укрепить возможности сил НАТО. Еще одним приоритетом должна стать закупка вооружений, способных поражать вражеские силы с дальних дистанций, включая противокорабельные крылатые ракеты, мобильные ракетные установки и малые ударные БПЛА, которые с большим успехом используются в Украине. Правительства стран НАТО на примере войны в Украине поняли, что любой конфликт с Россией вынудит их расходовать боеприпасы в объемах, значительно превышающих имеющиеся запасы. В Вильнюсе они разработали новый "План действий по оборонному производству", направленный на ускорение совместных закупок, наращивание производственных мощностей и повышение оперативной совместимости. В рамках этих усилий они должны взять на себя обязательство в течение следующих пяти лет создать значительные запасы противотанкового, противопехотного, противовоздушного и зенитного оружия подавления.

Наконец, уроки, которые украинские военные извлекают из операций против российских войск, необходимо использовать использованы в оборонных планах и тренировках НАТО. Уже ведется работа по созданию в Польше Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина. Приоритетность его работы принесет пользу и НАТО, и Украине.

Об авторе

Стивен Дж. Фланаган – старший научный сотрудник, а Анна М. Дауд – исследователь в области международных отношений/обороны в некоммерческой, непартийной корпорации RAND.