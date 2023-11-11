Экс-генсек НАТО предложил Украине вступить в Альянс без оккупированных территорий

Андерс Фог Расмуссен убежден, что "частичное членство" в НАТО дало бы четкий сигнал России о том, что она не может помешать Украине стать страной-участницей военного Альянса.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в Североатлантический альянс, но без временно оккупированных Россией территорий. По мнению бывшего руководителя Альянса, вопрос о членстве Украины в нем не может быть вновь отложен на следующий год. Об этом 11 ноября пишет издание The Guardian.

Расмуссен убежден, что "план частичного членства" Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а, напротив, будет означать решимость предупредить Россию о том, что она не может препятствовать вступлению ее в оборонительный Альянс.

"Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение о вступлении в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет находиться в самом сердце оборонного Альянса", — заявил Расмуссен.

Бывший генсек отметил, что исключение из состава НАТО территории, временно принадлежащей РФ, снизит угрозу российско-натовского конфликта.

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"Абсолютное доверие к гарантиям по статье 5 удержит Россию от нападений на украинскую территорию в рамках НАТО и, таким образом, освободит украинские силы для отправки на линию фронта. Чтобы сделать статью 5 надежной, необходимо дать России четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом", — подчеркнул Расмуссен.

Он добавил, что, кроме всего прочего, украинская сторона получила бы преимущество в виде бесполетной зоны для российской авиации и ракет, которые пролетают над украинскими городами.

Аргументируя свою позицию Расмуссен напомнил о существующем прецеденте. Речь идет о западной Германии, которая частично вступила в НАТО в 1955 году без ГДР, и пятая статья распространялась на ее территорию, но не на территорию восточной Германии.

В целом Расмуссен определил три основные причины, по которым Украине должно быть предложено членство в НАТО:

вступление Украины в Североатлантический Альянс послужит оплотом против все еще агрессивной России;

устранение так называемых "серых зон", которые служат соблазном для Владимира Путина для нападения;

украинская армия сейчас является самой закаленной в боях армией в Европе и может служить примером для других европейских держав.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 ноября заявил, что Альянс рассчитывает на прогресс ВСУ в борьбе с российскими захватчиками, однако есть понимание, что борьба будет сложной. По его словам, война непредсказуема, поэтому необходимо быть готовым к любым сценариям.