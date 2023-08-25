Захарова назвала Молдову "придатком киевского режима": в Кишиневе ответили

В российском МИДе предостерегли Молдову от дальнейшей помощи Украине, на что в Кишиневе заявили, что продолжат оказывать всю возможную поддержку нашей стране.

Related video

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Молдову в конфликт в Украине и назвала страну "логистическим придатком киевского режима". Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

В своем заявлении Захарова отметила, что РФ уже не раз предупреждала официальный Кишинев о "катастрофических последствиях подобных шагов", однако молдавские власти продолжают упорно "тянуть страну в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина".

"Фиксируем последовательное превращение Молдавии в логистический придаток киевского режима. Кишинев сразу после начала специальной военной операции начал масштабные поставки на Украину различных товаров – горюче-смазочных материалов, медикаментов, продовольствия. При этом не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения", — сказала представитель МИД страны-агрессора.

По ее словам "под приглядом США и EC" и на их же средства сегодня ведется активная работа по совершенствованию критически важной железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры Молдавии для доставки военных грузов.

"Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", — подчеркнула Мария Захарова.

Реакция Кишинева

В Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы отреагировали на заявление российского МИДа и отметили, что продолжат оказывать всю возможную помощь Украине и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций.

"Мы осуждаем ложные заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. В этом смысле Молдова сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности. С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций", — говорится в заявлении дипломатов.

Напомним, 21 июля издание Point.md сообщило, что по словам президента Молдовы Майи Санду, правительство страны не собирается поддерживать Российскую Федерацию лишь для того, чтобы получать относительно дешевый газ для населения.

23 августа Киев посетил премьер-министр Молдовы Дорин Речан и обсудил с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем вопросы развития контроля на общей границе, прогресс в развитии логистики в условиях блокирования Россией "зернового коридора" и сотрудничество по дальнейшей европейской интеграции.