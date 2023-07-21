"Мир важнее": Молдова не будет поддерживать РФ, чтобы получить скидку на газ, — Санду

По словам президента Молдовы, с местным правительством был проведен диалог, в котором все пришли к выводу, что нельзя зависеть в будущем от услуг Кремля.

Related video

Правительство Молдовы не собирается поддерживать Российскую Федерацию лишь для того, чтобы получать относительно дешевый газ для населения. Об этом заявила глава государства Майя Санду во время брифинга в селе Дрепкэуць 20 июля, передает Point.md.

По ее словам, к военным преступлениям в Украине, которые ежедневно совершает Российская Федерация, нельзя ни в коем случае относиться снисходительно, даже если бы "цена на газ была на доллар ниже".

Глава государства уже обсудила с правительством цены на энергоносители, а также то, почему нельзя никому зависеть в будущем от российского газа.

"Мы говорили о том, что мир важнее цены на газ, и что мы никогда не будем на стороне агрессоров", – говорится в сообщении.

Молдова собирается в будущем оставаться вместе с другими демократическими странами, несмотря на кризисы в мире, которые сейчас участились. Это своеобразный сигнал о том, что манипуляциям не должно быть места на континенте.

"Мы можем преодолеть кризис, с которым сталкиваемся, оставаясь на хорошей стороне мира вместе с демократическими странами и следуя интеграции в ЕС", – продолжила Майя Санду.

Напомним, 31 мая сообщалось о том, что Молдова вступит в ЕС вместе с Приднестровьем до 2030 года. Такое мнение озвучила глава государства Майя Санду. Власти Кишинева верят, что конфликт с частично признанным государством удастся решить проведением экономических реформ.