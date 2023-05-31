Молдова вступит в ЕС вместе с Приднестровьем до 2030 года, — Санду

Власти Молдовы верят, что конфликт с Приднестровьем удастся решить проведением экономических реформ.

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Молдова надеется присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на нынешнее присутствие российских войск. Такое сообщение сделала президент Молдовы Майя Санду в интервью Bloomberg.

Она считает, что разрешением конфликта с Приднестровьем станет проведение экономических реформ и борьба с коррупцией. Это, по ее мнению, поставит Молдову на четкий путь вступления в ЕС и покажет людям в Приднестровье, что связи с блоком, а не Россией, принесут пользу их жизни.

"Чем быстрее мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение", — сказала Санду.

При этом правительство Кишинева обвиняет Россию в том, что она стремится отменить стремление Молдовы вступить в ЕС путем разжигания нестабильности, поддержки прокремлевских политических сил и организации протестов против реформ, направленных на повышение прозрачности и верховенства права.

23 мая Саду заявила, что ее страна выполнит решение Международного уголовного суда и арестует президента России Владимира Путина, если он приедет в Молдову.

Напомним, что депутат в Молдове резко высказался о коллегах из парламента, которые "целуют российский сапог".

Также сообщалось, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал запрет Путину въезжать в Молдову словами: "Страны такой уже нет".