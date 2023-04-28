Депутат в Молдове обматерил коллег из парламента, которые "целуют российский сапог" (видео)

Молдова решила денонсировать соглашение о деятельности на территории страны телекомпании "Мир" из-за российской пропаганды. Отдельные депутаты парламента во время обсуждения выступили против такого решения, за что получили "русский мат" от коллеги из правящей партии PAS Дана Перчуна.

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В Молдавии депутаты парламента проголосовали за решение выйти из договоров о функционировании телерадиокомпании Мир. Документ поддержали 55 депутатов из 101. В ходе обсуждения один из депутатов от правящей партии PAS Дан Перчун возмутился, что отдельные его коллеги не поддерживают такое решение и высказал им все, что думает, закончив свою речь бранью. Видео выложили в телеграм-канале Moldova Daily.

"Вы или дураки, или лицемеры, или предатели. Сколько вы можете издеваться над народом Молдовы?", — обратился Перчун к депутатам от Блока коммунистов и социалистов, которые выступают против этого проекта, и тем самым "целуют российский сапог".

После того, как ему выключили микрофон, Перчун сказал по-русски: "За*бали".

Напомним, что правительство Молдовы решило прекратить финансирование телекомпании "Мир" из-за пропаганды войны и дезинформации.

Что представляет собой телекомпания Мир, которую хотят запретить в Молдове?

Российская языковая международная организация, АО, созданная в 1992 году Соглашением глав государств-участников СНГ в целях освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования совместного информационного пространства и содействия международному обмену информацией. Телерадиокомпания имеет штаб-квартиру в Москве и представительства в 9 странах.

С 26 февраля 2015 года вещание телеканала "Мир24" запрещено в Украине из-за нарушений требований Евроконвенции о трансграничном телевидении. Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию расценил ряд сюжетов телекомпании. как призывы к изменению конституционного строя страны и нарушению территориальной целостности.

Напомним, ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что такой страны, как Молдова, не существует. Таким образом, он отреагировал на заявления молдавского премьер-министра Дорина Речана о "черном списке" для некоторых россиян.

Ранее Молдова стала 35 страной, поддержавшей создание спецтрибунала против России за преступления против Украины.