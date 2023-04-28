"Страны такой уже нет": Медведев высказался о запрете Путину въезжать в Молдову

По словам экс-президента России, прежде чем принимать решения о запрете на въезд в страну, жителям стоит определиться со своей идентификацией — молдоване они или румыны.

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Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент Дмитрий Медведев высказался по поводу заявления молдавского премьер-министра Дорина Речана о "черном списке" для некоторых россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале 28 апреля.

Речь идет о заявлении политика из Молдовы, в котором тот заявил, что ни российский президент Владимир Путин, ни другие официальные лица Кремля не смогут въехать на территорию их страны.

Дмитрий Медведев не прошел мимо этой темы и высказался, мол туда никто сейчас не собирается, "может как-то потом".

"И страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чем разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они – молдаване или румыны", — говорится в сообщении.

Все это при том понимании, как утверждает Дмитрий Медведев, что официальные лица Молдовы, включая президента Майю Санду, "будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики".

Заявление премьер-министра Молдовы: подробности

В четверг, 27 апреля Дорин Речан заявил, что власти подготовили "черный список" россиян, которые не смогут заехать на территорию страны и совсем скоро он будет обнародован. Предварительно в этот список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.

"У нас длинный список, и каждого человека из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать, что мы должны или можем делать. Республика Молдова — свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место", — отметил Дорин Речан.

Напомним, что 26 апреля был опубликован секретный план Путина по странам Балтии. В феврале служба внешней разведки Эстонии сообщала о том, что РФ рассматривает страны Балтии как самую слабую часть НАТО и поэтому может навязать свое военное присутствие.