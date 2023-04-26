Опубликован секретный план Путина по странам Балтии, — СМИ

В феврале служба внешней разведки Эстонии сообщала о том, что РФ рассматривает страны Балтии как самую слабую часть НАТО и поэтому может навязать свое военное присутствие.

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Кремль составил серию планов, в которых описывается, как в ближайшие годы должно быть усилено влияние РФ в балтийских странах: Латвии, Литве и Эстонии.

Об этом сообщает Newsweek.

Доступ к утечкам документов из Кремля получили шведское издание Expressen, Yahoo News и ряд других СМИ.

Еще до вторжения в Украину страны Балтии на протяжении нескольких лет предупреждали о том, что РФ может начать войну.

В январе спикер Кремля Дмитрий Песков даже назвал Польшу и три балтийские страны представителями Европы, склонными к экстремизму.

Стратегии влияния разрабатывались отделом международного сотрудничества в администрации президента РФ. В этих же документах сообщается, что Беларусь планируют включить в союзное с РФ государство к 2030 году.

По данным Yahoo News, около 300 тысяч этнических русских составляют до 24% населения соседней с РФ Беларуси. Около 471 тысячи этнических русских живут Латвии, это около 25% страны, и 140 тысяч русских живут в Литве, примерно 5%.

Сообщается, что главная цель Кремля — уменьшить присутствие НАТО в постсоветских странах. Об этом говорится в совместном журналистском расследовании Expressen, находящегося в Лондоне центра "Досье", Kyiv Independent, Süddeutsche Zeitung, Yahoo News, литовского LRT и некоторых других медиа.

В опубликованных документах идет речь о том, что Кремлю нужны организации, которые бы популяризировали пророссийские нарративы и русскую культуру. Пропаганда должна рассказывать о дискриминации в отношении русскоязычных.

Эстонским бизнесменам должны предлагаться выгодные контакты.

"Работайте с эстонскими предпринимателями, объясняйте, что рынок РФ открыт для них, в случае если Таллинн изменит свою политику на более пророссийскую", — говорится в публикации.

По данным Expressen, в одном из утекших документов идет речь о том, что Россия пытается использовать в своих интересах зависимость балтийских стран от российской энергосети.

Страны Балтии входят в российскую сеть BRELL, но к 2026 году планируют синхронизировать свои энергосистемы с континентальной Европой.

В документе, посвященному Литве, сообщается, что РФ попытается создать условия, при которых литовское руководство должно будет задуматься о потенциальном ущербе для национальной безопасности от дальнейшего наращивания в регионе военного присутствия НАТО.

Литве необходимо не позволить получать ПВО, связанные с НАТО, а количество операций и учений, проводимых Альянсом в этом регионе, должно снизиться.

Дариус Янискис, руководитель службы безопасности Литвы, в интервью Expressen отметил, что Россия часто пытается надавить на другие страны с помощь своей военной силы.

"Цель России состоит в том, чтобы убедить международное сообщество в своей готовности к военной конфронтации, если не будут учтены ее требования", — пояснил он.

Кремль также планировал создать в Риге образовательное учреждение, которое бы работало над тем, чтобы укреплять позиции русского языка, литературы и культуры к 2025 году.

К 2030 году, русский, согласно планам кремлевских стратегов, должен был стать государственным языком Литвы.

Yahoo News, в свою очередь, отметило, что и в Эстонии, и Латвии были приняты реформы, согласно которым преподавание на русском в школах и детских садах должно быть запрещено.

В феврале служба внешней разведки Эстонии сообщала о том, что РФ рассматривает страны Балтии как самую слабую часть НАТО и поэтому может навязать свое военное присутствие, что может использоваться в случае конфликта между РФ и НАТО.

Напомним, что, по мнению военного обозревателя Майкла Кларка, новый этап войны в Украине уже начался. Обе стороны конфликта прибегают к обманным действиям и уловкам.

Напомним, что в условиях полной секретности в Киев привезли 20 БТР Valuk из Cловении.