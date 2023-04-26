Опубліковано секретний план Путіна щодо країн Балтії, — ЗМІ

У лютому служба зовнішньої розвідки Естонії повідомляла, що РФ розглядає країни Балтії як найслабшу частину НАТО і тому може нав'язати свою військову присутність.

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Кремль склав серію планів, в яких описується, як найближчими роками має бути посилено вплив РФ у балтійських країнах: Латвії, Литві та Естонії. Про це повідомляє Newsweek.

Доступ до витоків документів із Кремля отримали шведське видання Expressen, Yahoo News та низка інших ЗМІ.

Ще до вторгнення в Україну країни Балтії протягом кількох років попереджали, що РФ може розпочати війну.

У січні спікер Кремля Дмитро Пєсков навіть назвав Польщу та три балтійські країни представниками Європи, схильними до екстремізму.

Стратегії впливу розроблялися відділом міжнародного співробітництва в адміністрації президента РФ. У цих документах повідомляється, що Білорусь планують включити в союзну з РФ державу до 2030 року.

За даними Yahoo News, близько 300 тисяч етнічних росіян становлять до 24% населення сусідньої з РФ Білорусі. Близько 471 тисяч етнічних росіян живуть у Латвії, це близько 25% країни, і 140 тисяч росіян — у Литві, приблизно 5%.

Повідомляється, що головна мета Кремля – зменшити присутність НАТО у пострадянських країнах. Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні Expressen, центру "Досьє", що знаходиться в Лондоні, Kyiv Independent, Süddeutsche Zeitung, Yahoo News, литовського LRT та деяких інших медіа.

В опублікованих документах йдеться про те, що Кремлю потрібні організації, які б популяризували проросійські наративи та російську культуру. Пропаганда має розповідати про дискримінацію щодо російськомовних.

Естонським бізнесменам мають пропонуватись вигідні контакти.

"Працюйте з естонськими підприємцями, пояснюйте, що ринок РФ відкритий для них, якщо Таллінн змінить свою політику на більш проросійську", — йдеться у публікації.

За даними Expressen, в одному з документів, що втекли, йдеться про те, що Росія намагається використовувати в своїх інтересах залежність балтійських країн від російської енергомережі.

Країни Балтії входять до російської мережі BRELL, але до 2026 року планують синхронізувати свої енергосистеми з континентальною Європою.

У документі, присвяченому Литві, повідомляється, що РФ спробує створити умови, за яких литовське керівництво має задуматися про потенційні збитки для національної безпеки від подальшого нарощування в регіоні військової присутності НАТО.

Литві необхідно не дозволити отримувати ППО, пов'язані з НАТО, а кількість операцій та навчань, які проводять Альянс у цьому регіоні, має знизитися.

Даріус Яніскіс, керівник служби безпеки Литви, в інтерв'ю Expressen зазначив, що Росія часто намагається натиснути на інші країни з допомогою своєї військової сили.

"Мета Росії полягає в тому, щоб переконати міжнародне співтовариство у своїй готовності до військової конфронтації, якщо не буде враховано її вимоги", — пояснив він.

Кремль також планував створити в Ризі освітню установу, яка б працювала над тим, щоб зміцнювати позиції російської мови, літератури та культури до 2025 року.

До 2030 року, російська, згідно з планами кремлівських стратегів, мала стати державною мовою Литви.

Yahoo News, зі свого боку, зазначило, що і в Естонії, і Латвії були прийняті реформи, згідно з якими викладання російською в школах і дитячих садках має бути заборонено.

У лютому служба зовнішньої розвідки Естонії повідомляла про те, що РФ розглядає країни Балтії як найслабшу частину НАТО і може нав'язати свою військову присутність, що може використовуватися у разі конфлікту між РФ і НАТО.

Нагадаємо, що, на думку військового оглядача Майкла Кларка, новий етап війни в Україні вже розпочався. Обидві сторони конфлікту вдаються до обманних дій та хитрощів.

Нагадаємо, що в умовах повної таємності до Києва привезли 20 БТР Valuk зі Словенії.