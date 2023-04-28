"Должен знать свое место": Путину и его сообщникам запретили въезд в одну из стран

В "черный список" попали российские чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают военную агрессию против Украины.

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У Молдовы есть "черный список" россиян, которым запрещен въезд в страну в связи с поддержкой войны Российской Федерации против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире передачи Cutia Neagra, пишет издание NewsMaker.

Как отмечает Речан, в перечень вошли российские известные артисты, политики и чиновники, в частности он упомянул о Владимире Путине, Игоре Чайке и Филиппе Киркорове.

"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место", — сказал политик.

По словам премьера, содержание "черного списка" может быть в скором времени опубликовано в открытом доступе, однако лица, которые в нем числятся, и без того знают о наложенных на них ограничениях.

Напомним, что 27 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Молдова стала 35 страной, которая поддержала инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Ранее мы также писали о том, что в документе Минобороны США, датированном 28 февраля, говорится о причастности сотрудника группы влияния, имеющего отношение к ЧВК "Вагнер", к планированию "дестабилизационных мероприятий" на территории Молдовы.

Еще мы сообщали о том, что 17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, назвав его "нежелательным лицом". Политик направлялся на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", однако его самолет развернули в аэропорту Кишинева из-за запрета на въезд.