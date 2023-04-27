Молдова присоединилась к странам, поддерживающим создание спецтрибунала против России, — Кулеба

Молдова стала 35 страной, поддерживающей создание спецтрибунала против Российской Федерации за преступления против Украины.

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Украина заручилась поддержкой страны-соседки Молдовы по созданию спецтрибунала против России. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

У него были встречи с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску. По словам Николая Кулебы, во время встречи они обсудили шаги, необходимые для начала переговоров по вступлению в ЕС в 2023 году.

"Нику Попеску проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", — сообщил украинский министр.

Молдова стала 35 страной, которая поддержала создание спецтрибунала для России.

Напомним, что глава МИД Чехии Ян Липовский резко высказался в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, раскритиковавшего президента Чехии Петра Павла. По мнению Липавского, "высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Павле просто смешны"

Представители Брюсселя и стран "Большой семерки" считают, что реалистичная перспектива привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины — так называемый гибридный трибунал. Преступления, совершенные РФ, расследуются Украиной и 14 странами Евросоюза.

Европарламент проголосовал за "трибунал для Путина". Евродепутаты считают, что ответственность за преступления в Украине лежит на высшем руководстве РФ и Белоруссии.