"Высказывания клоуна": в МИД Чехии отреагировали на критику Лаврова

Дипломат Ян Липавский считает смехотворными высказывания и оценки своего коллеги из страны, руководство которой "должно предстать перед международным трибуналом".

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Глава МИД Чехии Ян Липавский резко высказался в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, который раскритиковал президента Чехии Петра Павла. Об этом Липавский написал в 25 апреля в своем Twitter.

По мнению министра иностранных дел Чехии, "высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Павеле просто смехотворны"

Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что слова президента Чехии Петра Павела о Китае "не соответствуют работе нормального политика".

"Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", – пишет чешский дипломат.

Причина конфликта

Во вторник, 25 апреля, в интервью изданию Politico, президент Чехии выразил убеждение, что Пекину выгодно продолжение войны РФ с Украиной, поэтому доверять роль посредника в установлении мира между странами Китаю не стоит.

"Я считаю, что в интересах Китая продолжить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", – заявил Петр Павел. Также он отметил, что Китай извлекает для себя уроки из конфликта и отмечает ослабевание Запада, который оказывает большую поддержку Украине.

В тот же день, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что слова президента Чехии Петра Павла о Китае "не соответствуют работе нормального политического деятеля".

Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, МИД Китая опубликовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами".

21 марта, во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в Москве президент России Владимир Путин заявил, что "Мирный план Китая" может быть взят за основу мирного урегулирования.