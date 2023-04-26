"Висловлювання клоуна": у МЗС Чехії відреагували на критику Лаврова

Дипломат Ян Липавський вважає сміховинними висловлювання та оцінки свого колеги з країни, керівництво якої "має постати перед міжнародним трибуналом".

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Голова МЗС Чехії Ян Липавський різко висловився на адресу голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який розкритикував президента Чехії Петра Павла. Про це Липавський написав 25 квітня у своєму Twitter.

На думку міністра закордонних справ Чехії, "висловлювання клоуна Лаврова про нашого президента Павла просто смішні"

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час прес-конференції у Нью-Йорку заявив, що слова президента Чехії Петра Павела про Китай "не відповідають діяльності нормального політика".

"Росія – терористична держава, і її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом", – пише чеський дипломат.

Причина конфлікту

У вівторок, 25 квітня, в інтерв'ю виданню Politico президент Чехії висловив переконання, що Пекіну вигідне продовження війни РФ з Україною, тому довіряти роль посередника у встановленні миру між країнами Китаю не варто.

"Я вважаю, що на користь Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок", — заявив Петро Павло. Також він зазначив, що Китай здобуває для себе уроки з конфлікту та відзначає послаблення Заходу, що надає велику підтримку Україні.

У той же день міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час прес-конференції в Нью-Йорку заявив, що слова президента Чехії Петра Павла про Китай "не відповідають роботі нормального політичного діяча".

Нагадаємо, 24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів.

У той же день президент України Володимир Зеленський зазначив, що " Китай просто висловив свої думки. Це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за цими словами".

21 березня, під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Москві президент Росії Володимир Путін заявив, що "Мирний план Китаю" може бути взятий за основу мирного врегулювання.