"Безмежний партнер" Росії. Китаю вигідна довга війна в Україні, – президент Чехії

На думку чеського лідера Петра Павла, під час великої війни Пекін отримує від Москви дешеву нафту, газ та інші ресурси. Китайська армія підвищує навички – спостерігає за бойовими діями та навчається.

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Китаю не можна довіряти посередництво у світових переговорах між Росією та Україною. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю американському виданню Politico 25 квітня.

Коли справа стосується України, Китай хоче найкраще для себе, зараз для Пекіна це продовження повномасштабної війни, стверджує глава держави.

"Я вважаю, що Китаю корисно зберегти статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок", — сказав Павло.

Пекін може отримувати від Москви дешеву нафту, газ та інші ресурси в обмін на безмежне партнерство з Кремлем. Для Китаю добре, якщо Захід стане трохи слабшим, підтримуючи Україну, додав він.

Китайські військові уважно спостерігають за бойовими діями в Україні Фото: GettyImages.com

За словами чеського лідера, Китай спостерігає за бойовими діями в Україні та використовує момент для навчання.

"Китай щодня отримує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід", — пояснив він.

Politico нагадує, що Петр Павел очолював Військовий комітет НАТО з 2015 по 2018 роки, це найвищий воєнний орган Альянсу. У березні цього року він виграв президентські вибори у Чехії.

"Тепер він використовує знання внутрішньої роботи НАТО і свій великий військовий досвід, дуже незвичайний для європейського лідера, щоб виступати за ефективнішу підтримку України та тонкий підхід до оборонної політики Альянсу", — наголосили автори.

Під час візиту до Брюсселя минулого тижня Павло висунув ідею розширення виробничих ліній оборонних компаній шляхом злиття бюджетів країн ЄС.

Китайські ініціативи для України

Лідер КНР Сі Цзіньпін досі не розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Це одна з ознак того, що велика війна може влаштовувати Пекін, пише агентство Bloomberg.

Політичні ігри Китаю "вбили клин" між активними прихильниками України у "Великій сімкі", країнами Південної Африки, Азії та Латинської Америки, зазначили журналісти.

Сі Цзіньпін може отримувати перевагу від поширення "мирного плану" щодо України, а не від його реалізації, зазначили експерти.

Мирні ініціативи Пекіна щодо України складаються з 12 пунктів. Вони містять заклик до поваги суверенітету країн, відновлення переговорів та скасування санкцій.

Китай постійно говорить про повагу до територіальної цілісності України, але Москву за розв'язання війни не засуджує. КНР часто отримує попередження від Заходу про наслідки у разі військової допомоги РФ.

Нагадаємо, що посол Китаю у Франції Лу Шайє 22 квітня ставив під сумнів легітимність суверенітету колишніх республік СРСР. За його словами, Крим нібито спочатку був російським.

Китайське МЗС довелося виправдовуватися за слова чиновника. Китай не змінював позиції з анексії Криму і наполягає на повазі до суверенітету всіх країн, заявило відомство 24 квітня.