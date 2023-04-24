"Шановуємо суверенітет усіх": Китай виправдався за висловлювання свого посла про "російський" Крим

За словами представника МЗС КНР Мао Нін, ЗМІ неправильно інтерпретують позицію Пекіна щодо України та намагаються посварити країни. Інтерв'ю посла Лу Шає вирішили видалити через "гнів Європи".

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Китай не змінював позиції щодо російської анексії українського Криму і заявляє про "повагу суверенітету всіх країн". Про це сказала 24 квітня представник МЗС КНР Мао Нін у коментарі агентству ТАСС.

"Позиція Китаю завжди була чіткою. Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту ООН", — зазначила Мао Нін.

Щодо повномасштабної війни в Україні, Пекін, за її твердженням, готовий працювати з міжнародною спільнотою заради сприяння політичному врегулюванню.

"Деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію Китаю з українського питання і сіють різницю між Китаєм і відповідними країнами. Ми повинні зберігати пильність щодо цього", — додала чиновник.

Китай поважає суверенітет усіх республік зі складу колишнього СРСР, наголосили в МЗС КНР.

"Після розпаду СРСР Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними країнами", — підсумувала Мао Нін.

Крим "російський": як китайський посол потрапив у скандал

Посол Китаю у Франції Лу Шає 22 квітня засумнівався у легітимності суверенітету колишніх радянських республік. Дипломат вважає, що вони не мають "ефективного статусу у міжнародному праві", оскільки для цього відсутня міжнародна угода.

Лу Шає торкнувся питання статусу Криму та зауважив, що анексію півострова можна розглядати подвійно. На його думку, Крим нібито спочатку був російським.

Представники України констатували нестачу знань географії у китайського представника Фото: Відкриті джерела

Посол України у Франції Вадим Омельченко констатував прогалини зі знаннями географії у китайського представника. А глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив про бажання викликати китайського посла, щоб з'ясувати його думку щодо суверенітету Естонії та інших країн колишнього СРСР.

Агентство Bloomberg дізналося, що посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лу Шає через "гнів у Європі". Високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав його заяву "неприйнятною".

Спочатку посольство опублікувало повну стенограму інтерв'ю Лу Шає китайською та французькою мовами в акаунті мобільного додатка WeChat вранці 24 квітня.

Опівдні в Пекіні стенограму видалили з посиланням "публікацію видалив автор". Інтерв'ю відсутнє і на сайті диппредставництва. Мао Нін на брифінгу сказала, що їй нічого не відомо про цю ситуацію.

Bloomberg наголошує на підтримці посла від багатьох інтернет-користувачів за його "сміливість говорити правду Заходу".

Такі висловлювання загрожують підірвати зусилля Пекіна у його прагненні збудувати образ миротворця у війні Росії в Україні, зазначили журналісти.

Нагадаємо, що майже 80 європарламентаріїв просили міністра закордонних справ Франції Катрін Колонну оголосити Лу Шає персоною нон грата за його висловлювання.

Західні аналітики засумнівалися у зусиллях президента Франції Емманюеля Макрона заручитися підтримкою його китайського колеги Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні.