"Уважаем суверенитет всех": Китай оправдался за высказывания своего посла про "российский" Крым
По словам представителя МИД КНР Мао Нин, СМИ неправильно интерпретируют позицию Пекина по Украине и пытаются поссорить страны. Интервью посла Лу Шайе решили удалить из-за гнева "Европы".
Китай не менял позиции по российской аннексии украинского Крыма и заявляет об "уважении суверенитета всех стран". Об этом сказала 24 апреля представитель МИД КНР Мао Нин в комментарии агентству ТАСС.
"Позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", — отметила Мао Нин.
По вопросу полномасштабной войны в Украине Пекин, по ее утверждению, готов работать с международным сообществом для содействия политическому урегулированию.
"Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами. Мы должны сохранять бдительность в отношении этого", — добавила чиновник.
Китай уважает суверенитет всех республик из состава бывшего СССР, подчеркнули в МИД КНР.
"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами", — подытожила Мао Нин.
Крым "российский": как китайский посол попал в скандал
Посол Китая во Франции Лу Шайе 22 апреля усомнился в легитимности суверенитета бывших советских республик. Дипломат считает, что они не имеют "эффективного статуса в международном праве", так как для этого отсутствует международное соглашение.
Лу Шайе касался вопроса статуса Крыма и заметил, что аннексию полуострова можно рассматривать двояко. По его мнению, Крым якобы изначально был российским.
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко констатировал пробелы со знаниями географии у китайского представителя. А глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о желании вызвать китайского посла, чтобы выяснить его мнение о суверенитете Эстонии и других стран бывшего СССР.
Агентство Bloomberg узнало, что посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе из-за "гнева в Европе". Высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал его заявление "неприемлемым".
Изначально посольство опубликовало полную стенограмму интервью Лу Шайе на китайском и французском языках в аккаунте мобильного приложения WeChat утром 24 апреля.
К полудню по времени в Пекине стенограмму удалили со ссылкой "публикация удалена автором". Интервью отсутствует и на сайте диппредставительства. Мао Нин на брифинге сказала, что ей ничего не известно об этой ситуации.
Bloomberg отмечает поддержку послу от многих интернет-пользователей за его "смелость говорить правду Западу".
Такие высказывания угрожают подорвать усилия Пекина в его стремлении построить образ миротворца в войне России в Украине, отметили журналисты.
Напомним, что почти 80 европарламентариев просили министра иностранных дел Франции Катрин Колонну объявить Лу Шайе персоной нон грата за его высказывания.
Западные аналитики усомнились в усилиях президента Франции Эмманюэля Макрона заручиться поддержкой его китайского коллеги Си Цзиньпина по вопросу войны в Украине.