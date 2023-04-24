"Уважаем суверенитет всех": Китай оправдался за высказывания своего посла про "российский" Крым

По словам представителя МИД КНР Мао Нин, СМИ неправильно интерпретируют позицию Пекина по Украине и пытаются поссорить страны. Интервью посла Лу Шайе решили удалить из-за гнева "Европы".

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Китай не менял позиции по российской аннексии украинского Крыма и заявляет об "уважении суверенитета всех стран". Об этом сказала 24 апреля представитель МИД КНР Мао Нин в комментарии агентству ТАСС.

"Позиция Китая всегда была четкой. Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", — отметила Мао Нин.

По вопросу полномасштабной войны в Украине Пекин, по ее утверждению, готов работать с международным сообществом для содействия политическому урегулированию.

"Некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами. Мы должны сохранять бдительность в отношении этого", — добавила чиновник.

Китай уважает суверенитет всех республик из состава бывшего СССР, подчеркнули в МИД КНР.

"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами", — подытожила Мао Нин.

Крым "российский": как китайский посол попал в скандал

Посол Китая во Франции Лу Шайе 22 апреля усомнился в легитимности суверенитета бывших советских республик. Дипломат считает, что они не имеют "эффективного статуса в международном праве", так как для этого отсутствует международное соглашение.

Лу Шайе касался вопроса статуса Крыма и заметил, что аннексию полуострова можно рассматривать двояко. По его мнению, Крым якобы изначально был российским.

Представители Украины констатировали пробелы со знаниями географии у китайского представителя Фото: Открытые источники

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко констатировал пробелы со знаниями географии у китайского представителя. А глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о желании вызвать китайского посла, чтобы выяснить его мнение о суверенитете Эстонии и других стран бывшего СССР.

Агентство Bloomberg узнало, что посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе из-за "гнева в Европе". Высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал его заявление "неприемлемым".

Изначально посольство опубликовало полную стенограмму интервью Лу Шайе на китайском и французском языках в аккаунте мобильного приложения WeChat утром 24 апреля.

К полудню по времени в Пекине стенограмму удалили со ссылкой "публикация удалена автором". Интервью отсутствует и на сайте диппредставительства. Мао Нин на брифинге сказала, что ей ничего не известно об этой ситуации.

Bloomberg отмечает поддержку послу от многих интернет-пользователей за его "смелость говорить правду Западу".

Такие высказывания угрожают подорвать усилия Пекина в его стремлении построить образ миротворца в войне России в Украине, отметили журналисты.

Напомним, что почти 80 европарламентариев просили министра иностранных дел Франции Катрин Колонну объявить Лу Шайе персоной нон грата за его высказывания.

Западные аналитики усомнились в усилиях президента Франции Эмманюэля Макрона заручиться поддержкой его китайского коллеги Си Цзиньпина по вопросу войны в Украине.