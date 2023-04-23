Из-за Крыма. В Европарламенте призвали объявить посла Китая во Франции персоной нон грата

Около 80 парламентариев в коллективном обращении отметили, что заявления китайского дипломата по поводу Крыма — это "волчьи вопли" в худшем их проявлении, и они не должны остаться без ответа.

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Около 80 европейских парламентариев призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонну объявить китайского посла в Париже Лу Шайе персоной нон грата после его заявлений относительно легитимности суверенитета бывших республик СССР в контексте международного права. Об этом 23 апреля сообщил французский еженедельник Le Monde

"Мы обращаемся к вам как члены парламентов, чтобы привлечь ваше внимание к нашему призыву к французскому правительству принять меры в связи с агрессивными высказываниями, сделанными в пятницу, 21 апреля, на телеканале LCI послом Китая во Франции господином Лу Шайе", — говорится в сообщении.

Депутаты европарламента считают, что высказанная позиция китайского дипломата явно нарушает международное право и должна рассматриваться, как угроза безопасности европейских стран-партнеров Франции. По мнению парламентариев, заявления Лу Шайе вышли далеко за рамки приемлемого дипломатического дискурса.

"Это "вопли волка" в худшем их проявлении, и они не должны остаться без ответа", — подчеркнули депутаты.

Также было отмечено, что комментарии посла являются глубоким оскорблением истории, культуры и фундаментальной целостности наций, которые когда-то были частью Советского Союза. Они направлены на подрыв фундаментальных принципов, на которых основаны прозрачные дипломатические отношения, говорится в публикации.

"Не дело Китая — или любой другой страны — ставить под сомнение суверенитет других. Суверенитет — это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава ООН", — заявили европейские парламентарии.

При этом они напомнили, что китайский посол не первый раз делает "возмутительные и унизительные" замечания. Недавно он заявил, что тайваньский народ должен быть "перевоспитан", как только он перейдет под контроль Пекина.

Напомним, посол КНР во Франции Лу Шайе 22 во время интервью высказал сомнение относительно легитимности суверенитета бывших республик, которые входили в состав СССР. Дипломат также поднял тему статуса Крыма и сказал, что вопрос аннексии полуострова можно рассматривать двояко, поскольку он якобы изначально был российским.