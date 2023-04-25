"Безграничный партнер" России. Китаю выгодна долгая война в Украине, – президент Чехии

По мнению чешского лидера Петра Павла, во время большой войны Пекин получает от Москвы дешевую нефть, газ и другие ресурсы. Китайская армия повышает навыки — наблюдает за боевыми действиями и обучается.

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Китаю нельзя доверять посредничество в мировых переговорах между Россией и Украиной. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью американскому изданию Politico 25 апреля.

Когда дело касается Украины, Китай хочет лучшее для себя, сейчас для Пекина — это продолжение полномасштабной войны, утверждает глава государства.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", — сказал Павел.

Пекин может получать от Москвы дешевую нефть, газ и другие ресурсы в обмен на "безграничное партнерство" с Кремлем. Для Китая хорошо, если Запад станет немного слабее, поддерживая Украину, добавил он.

Китайские военные внимательно наблюдают за боевыми действиями в Украине Фото: GettyImages.com

По словам чешского лидера, Китай наблюдает за боевыми действиями в Украине и использует момент для обучения.

"Китай каждый день извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад", — пояснил он.

Politico напоминает, что Петр Павел возглавлял Военный комитет НАТО с 2015 по 2018 годы, это высший военный орган Альянса. В марте этого года он выиграл президентскую гонку в Чехии.

"Теперь он использует знание внутренней работы НАТО и свой обширный военный опыт, весьма необычный для европейского лидера, чтобы выступать за более эффективную поддержку Украины и тонкий подход к оборонной политике Альянса", — подчеркнули авторы.

Во время визита в Брюссель на прошлой неделе Павел выдвинул идею расширения производственных линий оборонных компаний за счет слияния бюджетов стран ЕС.

Китайские инициативы для Украины

Лидер КНР Си Цзиньпин до сих пор не говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это один из признаков того, что большая война может устраивать Пекин, писало агентство Bloomberg.

Политические игры Китая "вбили клин" между активными сторонниками Украины в "Большой семерке", странами Южной Африки, Азии и Латинской Америки, указали журналисты.

Си Цзиньпин может получать преимущество от распространения "мирного плана" по Украине, а не от его реализации, отметили эксперты.

Мирные инициативы Пекина по Украине состоят из 12 пунктов. В них содержится призыв к уважению суверенитета стран, возобновлению переговоров и отмене санкций.

Китай постоянно говорит об уважении территориальной целостности Украины, но Москву за развязывание войны не осуждает. КНР часто получает предупреждения от Запада о последствиях в случае военной помощи для РФ.

Напомним, что посол Китая во Франции Лу Шайе 22 апреля ставил под сомнение легитимности суверенитета бывших республик СССР. По его словам, Крым якобы изначально был российским.

Китайскому МИД пришлось оправдываться за слова чиновника. Китай не менял позиции по аннексии Крыма и настаивает на уважении суверенитета всех стран, заявило ведомство 24 апреля.