Молдова приєдналася до країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти Росії, — Кулеба

Молдова стала 35 країною, яка підтримує створення спецтрибуналу проти Російської Федерації за злочини проти України.

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Україна заручилася підтримкою країни-сусідки Молдови, щодо створення спецтрибуналу проти Росії. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він мав зустрічі із міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску. За словами Миколи Кулеби, під час зустрічі вони обговорили кроки, необхідні для початку переговорів щодо вступу до ЄС у 2023 році.

"Ніку Попеску поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", — повідомив український міністр.

Молдова стала 35-ю країною, яка підтримала створення спецтрибуналу для Росії.

Нагадаємо, що очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський різко висловився на адресу голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який розкритикував президента Чехії Петра Павла. На думку Ліпавського, "висловлювання клоуна Лаврова про нашого президента Павла просто смішні"

Представники Брюсселя та країн "Великої сімки" вважають, що найреалістичніша перспектива притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України — так званий гібридний трибунал. Злочини, вчинені РФ, розслідуються Україною та ще 14 країнами Євросоюзу.

Європарламент проголосував за "трибунал для Путіна". Євродепутати вважають, що відповідальність за злочини в Україні лежить на найвищому керівництві РФ і Білорусі.