"Нежелательное лицо": в Молдове не выпустили из самолета главу Татарстана (видео)

По информации СМИ, руководитель российского региона был приглашен на дипломатический конгресс кандидатом в главы Гагаузии Виктором Петровым. Однако самолет политика развернули в аэропорту Кишинева из-за запрета на въезд.

Related video

В понедельник, 17 апреля, главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову, куда он направлялся на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", и объявили там "нежелательным лицом". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на обращение Минниханова.

Глава Татарстана рассказал, что он планировал перелет в молдавскую Гагаузию на Международный конгресс народной дипломатии. Вместе с ним туда также должен был прибыть глава холдинга "Ак-Барс" Иван Егоров.

Однако, по его словам, власти Молдовы объявили его "нежелательным лицом" и даже не выпустили из самолета.

"Вместе с Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в Конгрессе", — заявил Минниханов.

Он объяснил, что прилетел в Молдову по приглашению кандидата в главы Гагаузии (южного региона Молдовы) Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно посещали Татарстан.

"У нас — добрые традиции. Татарский народ и гагаузский народа — братья. Последние годы у нас тоже были контакты, и у нас большие планы взаимопомощи в дальнейшем развитии. Уверен, что молодая команда во главе с Виктором Петровым станет хорошим связующим звеном между Россией и Татарстаном с одной стороны и Гагаузией с другой", — обратился Минниханов к Виктору Петрову.

Известно, что самолет с представителями Татарстана уже вылетел из Кишинева обратно в Россию.

Напомним, 12 июля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал закон о региональной власти, который запрещает главам регионов именоваться "президентами", в связи с которой бывший президент Татарстана Рустам Минниханова утратил свой статус.

В конце января Соединенные Штаты расширили санкции против юридических и физических лиц из России. Глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина Минниханова попали в санкционный список, как российские чиновники.