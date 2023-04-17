"Небажана особа": у Молдові не випустили з літака голову Татарстану (відео)

За інформацією ЗМІ, керівника російського регіону було запрошено на дипломатичний конгрес кандидатом у голови Гагаузії Віктором Петровим. Однак літак політика розвернули в аеропорту Кишинева через заборону на в'їзд.

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У понеділок, 17 квітня, голову Татарстану Рустама Мінніханова не пустили до Молдови, куди він прямував на Міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів – 2023", і оголосили там "небажаною особою". Про це повідомляють "Известия" з посиланням на звернення Мінніханова.

Голова Татарстану розповів, що він планував переліт у молдавську Гагаузію на Міжнародний конгрес народної дипломатії. Разом із ним туди також мав прибути голова холдингу "Ак-Барс" Іван Єгоров.

Однак, за його словами, влада Молдови оголосила його "небажаною особою" та навіть не випустила з літака.

"Разом із Віктором Петровим і Олександром Суходольським, котрі зовсім недавно відвідали нашу республіку, ми намітили широку спільну програму дій. На жаль, молдавська влада ухвалила рішення, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати цю країну. Тому, на жаль, ми не зможемо взяти участь у Конгресі", — заявив Мінніханов.

Він пояснив, що прилетів у Молдову на запрошення кандидата в голови Гагаузії (південного регіону Молдови) Віктора Петрова та віцеголови парламенту регіону Олександра Суходольського, котрі нещодавно відвідували Татарстан.

"У нас — добрі традиції. Татарський народ і гагаузький народи — брати. Останні роки в нас теж були контакти, і в нас великі плани взаємодопомоги в подальшому розвитку. Упевнений, що молода команда на чолі з Віктором Петровим стане гарною сполучною ланкою між Росією і Татарстаном із одного боку та Гагаузією з іншого", — звернувся Мінніханов до Віктора Петрова.

Відомо, що літак із представниками Татарстану вже вилетів із Кишинева назад у Росію.

Нагадаємо, 12 липня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про регіональну владу, що забороняє главам регіонів іменуватися "президентами", у зв'язку з чим колишній президент Татарстану Рустам Мінніханов втратив свій статус.

Наприкінці січня Сполучені Штати розширили санкції проти юридичних і фізичних осіб із Росії. Глава Татарстану Рустам Мінніханов і його дружина Гульсіна Мініханова потрапили до списку санкцій, як російські чиновники.