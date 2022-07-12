Ограничение суверенитета: Путин лишил Татарстан президента

Попытки лишить статуса президента единственного сопротивляющегося воле Кремля руководителя российского региона предпринимались с 2010 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о региональной власти, который запрещает главам регионов именоваться "президентами", сообщают росСМИ. По факту, эта поправка касается только одного человека — президента Татарстана Рустама Минниханова, который до последнего держался за этот статус, подчеркивающий, что регион стремится сохранить за собой право считаться суверенным государством в составе России.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Соответствующий закон Госдума приняла в декабре 2021 года. Против законопроекта выступал госсовет Татарстана, однако при подготовке документа ко второму чтению большинство этих предложений отклонили.

Тогда Рустам Минниханов, комментируя решение Госдумы, сказал, что "голос региона не услышали", однако заверил, что в республике будут исполнять закон. Теперь Госсовету Татарстана придется менять конституцию, чтобы выполнить новые требования. Предполагается, что поправки в нее внесут до конца 2022 года.

Кто стоит за упразднением президентского статуса?

"Приказ о смене "президента" на "главу" исходит из администрации президента России, и Татарстан ничего с этим поделать не может", — объяснял "Радио Свобода" профессор политологии Казанского государственного университета Мидхат Фарукшин.

Издание отмечает, Татарстан с населением около 3,8 млн человек, давно имеет репутацию региона, где федерализм — распределение власти между центральным правительством страны и его составными частями — воспринимается со всей серьезностью. После распада Советского Союза почти две трети голосовавших на референдуме поддержали Татарстан как "суверенное государство… строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров".

[ + – ] Рустам Минниханов до последнего держался за статус президента

Оппозиционер Рафис Кашапов уверен, что без поста президента Татарстан перестанет быть республикой, а также отпадет необходимость в гербе, гимне или флаге, однако вряд ли это решение Кремля спровоцирует протесты среди татар. В то же время Фарукшин считает, что Татарстану поздно сопротивляться утрате федерализма. По его словам, нынешние события — лишь следствие принятия в 2002 году новой Конституции Татарстана, которая закрепила ограничения на суверенитет региона и разделение власти.

Как российские регионы отказывались от президентов?

Переименование руководителей субъектов Российской Федерации началось в 2010 году, когда глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отказе называться президентом и призвал всех последовать его примеру. так как "в России только один государственный деятель имеет право называться президентом".

В конце 2010 года эту инициативу попробовали закрепить законодательно: тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, запрещающий главам субъектов называться президентами. Это привело к возмущению жителей некоторых регионов, однако закон предоставил им право самим выбирать название должности своего руководителя. К концу 2013 года с названием должности руководителя республики не определились лишь парламенты Башкортостана и Татарстана, затем башкиры согласились на переименование президента в главу, татары остались единственными, кто сопротивлялся Кремлю.

[ + – ] Жители Татарстана стремятся подчеркнуть свой особый статус в составе РФ

Видимо, не желая накалять ситуацию, Владимир Путин не стал противиться этому. В декабре 2015 года он заявил, что с уважением отнесется к любому выбору народа Татарстана, предоставив жителям республики право самим решать этот вопрос. Шесть лет российские власти не возвращались к этой теме, пока в сентябре 2021 года в Думу вновь не внесли соответствующий законопроект.

Ранее сообщалось, что Путин боится конкуренции с воюющими против Украины генералами, именно поэтому о них, как правило, умалчивает российская пропаганда. Опыт 90-х научил российского диктатора тому, что боевые генералы могут завоевать симпатии народа и начать вести себя слишком независимо. Именно так поступал генерал Александр Лебедь, пока не погиб в авиакатастрофе в 2002 году.