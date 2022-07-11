Путин боится конкуренции с воюющими против Украины генералами — СМИ

Источники в АП утверждают, что президент РФ не хочет, чтобы в стране появился "второй генерал Лебедь" — не желающий подчиняться Кремлю популярный военачальник.

Российские провластные СМИ не случайно оставляют за кадром действия командующих оккупационными войсками в Украине, рассказывая о "подвигах" российских солдат, пишет "Медуза". Три близких к администрации президента РФ источника издания объясняют это тем, что Владимир Путин боится, что некоторые генералы могут получить "излишнюю популярность".

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Один из источников утверждает, что российский диктатор, помня опыт 90-х годов, не хочет, чтобы в России появился "второй генерал Лебедь".

Как генералы завоевывали популярность

Получив на рубеже 80-90-х годов известность благодаря участию в военных конфликтах в Грузии, Азербайджане, Приднестровье и Чечне, генерал-лейтенант Александр Лебедь ушел в политику. Был депутатом Госдумы, в 1996 году участвовал в выборах президента РФ, набрав 14,7% голосов. Голоса избирателей Лебедь обменял на пост главы Совета безопасности, поддержав кандидатуру Бориса Ельцина. В качестве главы СБ генерал подписал мирный договор с чеченским руководством, так закончилась первая чеченская война. В 1998 году Лебедь выиграл выборы, став губернатором Красноярского края и там же погиб спустя четыре года при вертолетной аварии.

[ + – ] Генерал Лебедь в середине 90-х получил массу сторонников в России

"Медуза" напоминает, что помимо Лебедя во время войн в Чечне широкую известность завоевали генералы Геннадий Трошев, Владимир Шаманов, Виктор Казанцев и Константин Пуликовский. Все они позволяли себе независимое поведение. Шаманов в 2000 году тоже ушел в политику и был избран губернатором Ульяновской области. Трошев в 2002-м вступил в публичный конфликт с тогдашним министром обороны Сергеем Ивановым, отказавшись выполнять его приказ о назначении главой Сибирского военного округа. В итоге Шаманова уволили с поста руководителя Северо-Кавказского военного округа, потом он стал советником президента "по вопросам казачества". Казанцев и Пуликовский получили посты полномочных представителей президента в федеральных округах.

"На войне с Украиной таких медийных генералов нет. Более того, пропагандистские СМИ даже не сообщают, кто именно руководит российской армией", — констатирует "Медуза".

Кремлевская пресса обделяет вниманием даже министра обороны Сергея Шойгу. Источники издания уверены, что в России довольно много людей поддерживают войну против Украины, поэтому, если бы какой-то генерал постоянно появлялся в новостях, он бы неизбежно стал популярным.

Один из собеседников "Медузы" сказал, что в 1990-е годы популярные в народе генералы могли оказывать существенное влияние на политическую ситуацию. Поэтому и сейчас такой персонаж мог бы выступить с мнением, отличным от заявлений Путина, и к нему бы прислушались. "А офицеров и солдат много — это не крупные фигуры, о них можно рассказывать бесконечно", — констатирует он.

Напомним, Владимир Путин уже несколько раз менял командующих российскими войсками, воюющими в Украине. В конце июня британская разведка сообщила об отстранении командующего Воздушно-десантными войсками ВС РФ, генерал-полковника Андрея Сердюкова, и командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу надолго пропадал из телесюжетов, хотя он из тех людей, которые любят светиться в СМИ.