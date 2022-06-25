Кремль отстранил двух топ-генералов от командования вторжением ВС РФ в Украине, — разведка

Александр Дворников и Андрей Сердюков, как отмечают в Минобороны Великобритании, были отстранены из-за невыполнения поставленных задач.

Военно-политическое руководство РФ отстранило нескольких генералов, выполнявших ключевые роли в оперативном командовании российскими войсками на территории Украины. Об этом информирует пресс-служба военной разведки Минобороны Великобритании.

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По данным ведомства, речь идет о командующем Воздушно-десантными войсками ВС РФ, генерал-полковнике Андрее Сердюкове, и командующем войсками Южного военного округа России Александре Дворникове.

Последний, как отмечает британская разведка, выполнял обязанности общего оперативного руководителя оккупационными подразделениями на территории Украины. Отставка российских генералов, вероятно, связана с невыполнением поставленных задач перед ВС РФ.

В пресс-службе ведомства Великобритании также отмечают, что командование войсками ЮВО, которые задействованы в масштабном наступлении на Донбассе, скорее всего, перейдет к генерал-полковнику армии России Сергею Суровикину. Топ-офицер на сегодняшний день является командующим Воздушно-космическими силами Российской Федерации и имеет 30-летний опыт службы.

Комментируя ситуацию в Луганской области, военная разведка Минобороны Великобритании предполагает, что подразделения Вооруженных сил Украины перестраивают свою оборону в районе Северодонецка и Лисичанска.

"Российские бронетанковые подразделения продолжают ползучее продвижение по южной границе зоны наращивания сил", — добавили в ведомстве, анализируя ситуацию в прифронтовой Луганщине.

[ + – ] Кремль отстранил Дворникова и Сердюкова от командования вторжением в Украине

Напомним, в начале июня расследователи CIT Group сообщали об отстранении от выполнения оперативного командования генерала армии РФ Александра Дворникова. Военной операцией на территории Украины, по решению Кремля, будет руководить генерал Геннадий Жидко.

Также сообщалось, что 24 июня в России раскрыли имена генералов, которые руководят полномасштабным вторжением ВС РФ в Украине.