Кремль усунув двох топгенералів від командування вторгненням ЗС РФ в Україні, — розвідка

Олександра Дворнікова та Андрія Сердюкова, як зазначають у Міноборони Великобританії, було усунуто через невиконання поставлених завдань.

Військово-політичне керівництво РФ відсторонило кількох генералів, які виконували ключові ролі в оперативному командуванні російськими військами на території України. Про це повідомляє пресслужба військової розвідки Міноборони Великобританії.

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За даними відомства, йдеться про командувача Повітряно-десантних військ ЗС РФ, генерал-полковника Андрія Сердюкова, і командувача військ Південного військового округу Росії Олександра Дворнікова.

Останній, як зазначає британська розвідка, виконував обов’язки спільного оперативного керівника окупаційними підрозділами на території України. Відставки російських генералів, мабуть, пов'язані з невиконанням поставлених завдань перед ЗС РФ.

У пресслужбі відомства Великобританії також зазначають, що командування військами ПВО, які задіяні у масштабному наступі на Донбасі, швидше за все, перейде до генерал-полковника армії Росії Сергія Суровикина. Топофіцер нині є командувачем Повітряно-космічних сил Російської Федерації і має 30-річний досвід служби.

Коментуючи ситуацію в Луганській області, військова розвідка Міноборони Великобританії припускає, що підрозділи Збройних сил України перебудовують свою оборону в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Російські бронетанкові підрозділи продовжують повзуче просування південним кордоном зони нарощування сил", — додали у відомстві, аналізуючи ситуацію в прифронтовій Луганщині.

[ + – ] Кремль усунув Дворнікова та Сердюкова від командування вторгненням в Україні

Нагадаємо, на початку червня розслідувачі CIT Group повідомляли про усунення від виконання оперативного командування генерала армії РФ Олександра Дворнікова. Воєнною операцією на території України, за рішенням Кремля, керуватиме генерал Геннадій Жидко.

Також повідомлялося, що 24 червня у Росії розкрили імена генералів, які керують повномасштабним вторгненням ЗС РФ в Україні.