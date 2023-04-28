"Має знати своє місце": Путіну та його спільникам заборонили в'їзд до однієї з країн

До "чорного списку" потрапили російські чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують воєнну агресію проти України.

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Молдова має "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд до країни у зв'язку з підтримкою війни Російської Федерації проти України. Про це повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в ефірі передачі Cutia Neagra, пише видання NewsMaker.

Як зазначає Речан, до переліку увійшли російські відомі артисти, політики та чиновники, зокрема він згадав про Володимира Путіна, Ігоря Чайку та Філіпа Кіркорова.

"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми відправлятимемо додому. Російська Федерація не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", — сказав політик.

За словами прем'єра, зміст "чорного списку" може бути незабаром опублікований у відкритому доступі, проте особи, які в ньому зазначені, й без того знають про накладені на них обмеження.

Нагадаємо, що 27 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Молдова стала 35 країною, яка підтримала ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Раніше ми також писали про те, що у документі Міноборони США, датованому 28 лютого, йдеться про причетність співробітника групи впливу, який має відношення до ПВК "Вагнер", до планування "дестабілізаційних заходів" на території Молдови.

Ще ми повідомляли про те, що 17 квітня голову Татарстану Рустама Мініханова не пустили до Молдови, назвавши його "небажаною особою". Політик прямував на Міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів – 2023", проте його літак розвернули в аеропорту Кишинева через заборону на в'їзд.