ПВК "Вагнер" брала участь у підготовці заворушень у Молдові (фото)

За словами голови поліції Молдови Віорела Чернеуцяну, організатори заворушень сформували 10 груп по 10 осіб у кожній. Ці люди мали брати участь у антиурядових акціях, а їх діями керували з Москви.

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У документі Міноборони США, датованому 28 лютого, йдеться про те, що деякі особи, причетні до змови, спрямованої на захоплення влади в Молдові, мають намір продовжити роботу в цьому напрямку. Про це повідомляє Російська служба "Радіо Свобода".

За даними Пентагону, плануванням "дестабілізаційних заходів" займався гендиректор російської ПВК Vegacy Strategic Services, а також співробітник групи впливу, що має відношення до ПВК "Вагнер". У документі цю групу називають The Farm. В документах США "Фермою" також називають і "фабрику тролів" Євгена Пригожина, що офіційно називається "Агентство інтернет-досліджень".

Кілька років тому розслідувачі з Conflict Intelligence Team з'ясували, що ПВК Vegacy та ПВК "Вагнер" у 2016 році разом із російськими військовими брали участь у штурмі сирійського Алеппо, відомо і про іншу діяльність цих ПВК на користь сирійського президента Башара Асада.

Найманець російського ПВК "Вега" Дмитро Джинікашвілі, фото із соцмереж

З секретних документів Пентагону стало відомо, що організатори змови збиралися підготувати учасників масових заворушень у Молдові наприкінці лютого у таборі на території Туреччини. Але через підвищену увагу спецслужб Туреччини їм довелося змінити місце дислокації та проводити тренування в РФ.

Зазначається, що у таких тренувальних заняттях мало брати участь до 150 осіб. Їм мали пояснювати, як розпочати протести, як надавати першу допомогу, що робити у разі затримання, і що можуть зробити спецслужби Молдови під час розгону мітингів.

9 березня у столиці Молдови Кишиневі затримали співробітника ПВК "Вагнер", це сталося незадовго до опозиційних мітингів. За інформацією місцевої прикордонної поліції, затриманого згодом депортували до країни, з якої він прилетів. Назва країни тримається у секреті. Молдовські правоохоронці опублікували фото татуювань затриманого, на яких значилася символіка ПВК "Вагнер". На одному зі знімків з його телефону є кілька людей у військовій формі.

Тату найманця ПВК

Один — із нашивкою на рукаві, схожою на ПВК Vegacy, інший — із хрестом, яким нагороджують "вагнерівців", що відзначилися.

Передбачувані "вагнерівці"

Голова поліції Молдови Віорел Чернеуцяну повідомив, що затриманий був громадянином РФ, а в його завдання входило "навчання людей, які збиралися дестабілізувати становище в Молдові".

На акціях протесту проти нового молдавського уряду затримали понад 50 людей. Сімох звинуватили в організації заворушень, у квітні їм ще на місяць продовжили термін арешту.

За словами Чернеуцяну, організатори заворушень сформували 10 груп по 10 осіб у кожній. Ці люди мали брати участь у антиурядових акціях, а їх діями керували з Москви. Така інформація відповідає даним із секретного документа Пентагону. Керівник правоохоронного відомства Молдови розповів, що за організацію заворушень кожному із підконтрольної Москві групи обіцяли по 10 тис. доларів.

Нагадаємо, що Молдова отримала чергову партію БТР Piranha, які влада Швейцарії заборонила передавати Києву.

Раніше повідомлялося, що Грузія та Молдова випереджають Україну на шляху до ЄС, оскільки Київ все ще не підписав важливий документ.