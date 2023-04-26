ЧВК "Вагнер" участвовала в подготовке беспорядков в Молдове (фото)

По словам главы полиции Молдовы Виорела Чернэуцяну, организаторы беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек в каждой. Эти люди должны были участвовать в антиправительственных акциях, а их действиями руководили из Москвы.

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В документе Минобороны США, датированном 28 февраля, идет речь о том, что некоторые личности, причастные к заговору, направленному на захват власти в Молдове, собираются продолжить работу в этом направлении. Об этом сообщает Русская служба "Радио Свобода".

По данным Пентагона, планированием "дестабилизационных мероприятий" занимался гендиректор российской ЧВК Vegacy Strategic Services, а также сотрудник группы влияния, имеющей отношение к ЧВК "Вагнер". В документе эту группу называют The Farm. В США "Фермой" также называют и "фабрику троллей" Евгения Пригожина, официально называющееся "Агентство интернет-исследований".

Несколько лет назад расследовали из Conflict Intelligence Team выяснили, что ЧВК Vegacy и ЧВК "Вагнер" в 2016 году вместе с российскими военными участвовали в штурме сирийского Алеппо, известно и о прочей деятельность этих ЧВК в интересах сирийского президента Башара Асада.

Наемник российского ЧВК "Вега" Дмитрий Джиникашвили, фото из соцсетей

Из секретных документов Пентагона стало известно, что планировщики заговора собирались подготовить участников массовых беспорядков в Молдове в конце февраля в лагере в Турции. Но в силу повышенного внимания спецслужб Турции им пришлось сменить место дислокации и проводить тренировки в РФ. Отмечается, что в таких тренировочных занятиях должно было участвовать до 150 человек. Им должны были объяснять, как начать протесты, как оказывать первую помощь, что делать в случае задержания, и что могут предпринять спецслужбы Молдовы при разгоне митингов.

9 марта в столице Молдовы Кишиневе задержали сотрудника ЧВК "Вагнер", произошло это незадолго до оппозиционных митингов. По информации местной пограничной полиции, задержанного впоследствии депортировали в страну, из которой он прилетел. Название страны держится в секрете. Молдавские правоохранители опубликовали фото татуировок задержанного, на которых значилась символика ЧВК "Вагнер". На одном из снимков из его телефона — несколько людей в военной форме.

Тату наемника ЧВК

Один — с нашивкой на рукаве, похожей на ЧВК Vegacy, другой – с крестом, которым награждают отличившихся "вагнеровцев".

Предполагаемые "вагнеровцы"

Глава полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну сообщил, что задержанный был гражданином РФ, а в его задачи входило "обучение людей, которые собирались дестабилизировать положение в Молдове".

На акциях протеста против нового молдавского правительства задержали свыше 50 человек. Семи предъявили обвинения в организации беспорядков, в апреле им еще на месяц продлили срок ареста.

По словам Чернэуцяну организаторы беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек в каждой. Эти люди должны были участвовать в антиправительственных акциях, а их действиями руководили из Москвы. Такая информация соответствует данным из секретного документа Пентагона. Руководитель правоохранительного ведомства Молдовы рассказал, что за организацию беспорядков каждому из подконтрольной Москве группы обещали по 10 тыс. долларов.

Напомним, что Молдова получила очередную партию БТР Piranha, которые власти Швейцарии запретила передавать Киеву.

Ранее сообщалось, что Грузия и Молдова опережают Украину на пути в ЕС, поскольку Киев все еще не подписал важный документ.