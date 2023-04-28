"Країни такої вже немає": Медведєв висловився про заборону Путіну в'їжджати до Молдови

За словами експрезидента Росії, перш ніж ухвалювати рішення про заборону на в'їзд до країни, жителям варто визначитися зі своєю ідентифікацією — молдовани вони чи румуни.

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Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Дмитро Медведєв висловився з приводу заяви молдавського прем'єр-міністра Доріна Речана про "чорний список" для деяких росіян. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 28 квітня.

Йдеться про заяву політика з Молдови, в якій той заявив, що ані російський президент Володимир Путін, ані інші офіційні особи Кремля не зможуть в’їхати на територію їхньої країни.

Дмитро Медведєв не пройшов повз цю тему і висловився, мовляв, туди ніхто зараз не збирається, "може якось потім".

"І країни такої вже немає. Місцеві начальники її продали Румунії, ставши зрадниками своєї Батьківщини. І з ними немає сенсу ні про що розмовляти. Нехай із ними народ розбирається. І вирішить, нарешті, хто вони – молдавани чи румуни", — йдеться у повідомленні.

Все це при тому розумінні, як стверджує Дмитро Медведєв, що офіційні особи Молдови, включаючи президента Маю Санду, "поважатимуть суверенітет Придністровської Молдавської Республіки".

Заява прем'єр-міністра Молдови: подробиці

У четвер, 27 квітня Дорін Речан заявив, що влада підготувала "чорний список" росіян, які не зможуть заїхати на територію країни і незабаром його оприлюднять. Попередньо до цього списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

"У нас довгий список, і кожну людину з нього ми відправлятимемо додому. Російська Федерація не може вказувати, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова — вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце", — зазначив Дорін Речан.

Нагадаємо, що 26 квітня було опубліковано секретний план Путіна щодо країн Балтії. У лютому служба зовнішньої розвідки Естонії повідомляла, що РФ розглядає країни Балтії як найслабшу частину НАТО і тому може нав'язати свою військову присутність.