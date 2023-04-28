Депутат у Молдові обматюкав колег з парламенту, які "цілують російський чобіт" (відео)

Молдова вирішила денонсувати угоду щодо діяльності на території країни телекомпанії "Мир" через російську пропаганду. Окремі депутати парламенту під час обговорення виступили проти такого рішення, за що отримали "російську лайку" від колеги з керівної партії PAS Дана Перчуна.

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У Молдові депутати парламенту проголосували за рішення вийти із договорів про функціонування телерадіокомпанії "Мир". Документ підтримали 55 депутатів зі 101. Під час обговорення один із депутатів від правлячої партії PAS Дан Перчун обурився, що окремі його колеги не підтримують таке рішення і висловив їм все, що думає, закінчивши свою промову російською лайкою. Відео виклали в телеграм-каналі Moldova Daily.

"Ви чи дурні, чи лицеміри, чи зрадники. Скільки ви можете знущатися над народом Молдови?" — звернувся Перчун до депутатів від Блоку комуністів і соціалістів, які виступають проти цього проєкту, і тим самим "цілують російський чобіт".

Після того, як йому вимкнули мікрофон, Перчун сказав російською: "За*бали".

Нагадаємо, що уряд Молдови вирішив припинити фінансування телекомпанії "Мир" через пропаганду війни та дезінформацію.

Що являє собою телекомпанія "Мир", яку хочуть заборонити в Молдові?

Російська мовна міжнародна організація, АТ, створена в 1992 році Угодою глав держав-учасників СНД з метою висвітлення політичного, економічного та гуманітарного співробітництва, формування спільного інформаційного простору і сприяння міжнародному обміну інформацією. Телерадіокомпанія має штаб-квартиру в Москві та представництва в 9 країнах.

З 26 лютого 2015 року мовлення телеканалу "Мир24" заборонено в Україні через порушення вимог Євроконвенції про транскордонне телебачення. Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення розцінила низку сюжетів телекомпанії. як заклики до зміни конституційного ладу країни та порушення територіальної цілісності.

Нагадаємо, що раніше експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що такої країни, як Молдова, не існує. Так він відреагував на заяви молдавського прем'єр-міністра Доріна Речана про "чорний список" для деяких росіян.

Раніше Молдова стала 35 країною, яка підтримала створення спецтрибуналу проти Росії за злочини проти України.