Влада Молдови вірить, що конфлікт із Придністров'ям вдасться вирішити проведенням економічних реформ.

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Молдова сподівається приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, незважаючи на нинішню присутність російських військ. Таку заяву зробила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю Bloomberg.

Вона вважає, що вирішенням конфлікту з Придністров'ям стане проведення економічних реформ та боротьба з корупцією. Це, на її думку, поставить Молдову на чіткий шлях вступу до ЄС і покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки із блоком, а не Росією, принесуть користь їхньому життю.

"Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз'єднання", — сказала Санду.

При цьому уряд Кишинева звинувачує Росію в тому, що вона намагається анулювати прагнення Молдови вступити до ЄС шляхом розпалювання нестабільності, підтримки прокремлівських політичних сил та організації протестів проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та верховенства права.

23 травня Саду заявила, що її країна виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до Молдови.

Нагадаємо, що депутат у Молдові різко висловився про колег з парламенту, які "цілують російський чобіт".

Також повідомлялося, що експрезидент РФ Дмитро Медведєв прокоментував заборону Путіну в'їжджати до Молдови словами: "Країни такої вже немає".