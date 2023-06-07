"Неофашисты хотят посеять панику": в Шебекино летят сотни бомб, — Захарова (видео)

Представитель МИД РФ обвинила в обстрелах города в Белгородской области Украину, а также неких "неонацистов". По ее словам, трубопровод "Северный поток" также якобы подорвали диверсанты из Киева.

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Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы хочет убить как можно больше русских, а потому запускает по Шебекино Белгородской области сотни бомб. Об этом она заявила во время брифинга.

"Задумка неонацистов, неофашистов — посеять панику, убить как можно больше гражданских лиц", — сказала она.

По ее мнению, некий "киевский режим" декларирует и не скрывает цели "убить как можно больше русских". Захарова заявила, что именно об этом якобы говорил американский сенатор Линдси Грэм.

Также во время брифинга Захарова заявила, что Запад якобы откармливал террористические организации.

"Эти монстры начинали пожирать своих создателей. Потом все будет как с Бен-Ладеном", — сказала она, намекнув на то, что якобы некие "диверсанты на Банковой" подорвали трубопровод "Северный поток".

Захарова заявила, что Шебекино обстреливают сотнями бомб

Напомним, что 7 июня в ГУР Минобороны заявили, что Украина рассмотрит обращение об эвакуации из Белгородской области. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, фактически РДК и ЛСР вместе с местными повстанцами контролируют ситуацию в некоторых населенных пунктах.

Также в РФ по подозрению в "терроризме" будут судить 16-летнего подростка. В России парень публиковал сообщения в соцсети "ВКонтакте" против "СВО" и был обвинен в терроризме. Во время обыска силовики якобы обнаружили у подростка взрывчатку.

Кроме того, 6 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявила, что Украина имеет право наносить удары по территории России. Писториус отметил, что с украинской стороны не поступали сигналы о том, что ВСУ используют немецкой вооружение для атак по территории РФ.