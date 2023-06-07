"Неофашисти хочуть посіяти паніку": у Шебекіно летять сотні бомб, — Захарова (відео)

Представник МЗС РФ звинуватила в обстрілах міста в Бєлгородській області Україну, а також "неонацистів". За її словами, трубопровід "Північний потік" також нібито підірвали диверсанти з Києва.

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Директор департаменту інформації та друку МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито хоче вбити якнайбільше росіян, а тому запускає Шебекіно Бєлгородської області сотні бомб. Про це вона заявила під час брифінгу.

"Задум неонацистів, неофашистів — посіяти паніку, вбити якнайбільше цивільних осіб", — сказала вона.

На її думку, якийсь "київський режим" декларує і не приховує мети "вбити якнайбільше росіян". Захарова заявила, що саме про це нібито говорив американський сенатор Ліндсі Грем.

Також під час брифінгу Захарова заявила, що Захід нібито відгодовував терористичні організації.

"Ці монстри починали пожирати своїх творців. Потім все буде як з Бен-Ладеном", — сказала вона, натякнувши на те, що нібито "диверсанти на Банковій" підірвали трубопровід "Північний потік".

Захарова заявила, що Шебекіно обстрілюють сотнями бомб

Нагадаємо, що 7 червня у ГУР Міноборони заявили, що Україна розгляне звернення про евакуацію з Бєлгородської області. За словами представника ГУР Андрія Юсова, фактично РДК та ЛСР разом із місцевими повстанцями контролюють ситуацію в деяких населених пунктах.

Також у РФ за підозрою в "тероризмі" судитимуть 16-річного підлітка. У Росії хлопець публікував повідомлення у соцмережі "ВКонтакте" проти "СВО" і був звинувачений у тероризмі. Під час обшуку силовики нібито виявили у підлітка вибухівку.

Крім того, 6 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявила, що Україна має право завдавати ударів по території Росії. Пісторіус зазначив, що з українського боку не надходили сигнали про те, що ЗСУ використовують німецьке озброєння для атак територією РФ.